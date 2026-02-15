قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الدكتور مفيد شهاب
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
رياضة

ميدو يتغزل في جماهير المارد الأبيض.. الزمالك في القلب

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

حرص أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق علي توجيه  رسالة لجماهير الفارس الأبيض بعد الفوز المستحق علي فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

الزمالك

ونشر ميدو صورة لجماهير الزمالك عبر حسابه على فيسبوك وكتب "لعدد من اللافتات التي حملتها الجماهير لعدد من رموز النادي في مشهد لافت دعمًا للفريق خلال اللقاء وكتب"الزمالك في القلب".

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس السبت ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم الفريق تأهله إلى الدور ربع النهائي متصدرًا مجموعته.

ترتيب مجموعة الزمالك

1 - الزمالك 11 نقطة

2 - المصري 10 نقاط

3 - كايزر تشيفز 10 نقاط

4 - زيسكو يونايتد 3 نقاط

أحمد حسن الزمالك الاهلي

