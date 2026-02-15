ميدو يتغزل في جماهير المارد الأبيض.. الزمالك في القلب

حرص أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق علي توجيه رسالة لجماهير الفارس الأبيض بعد الفوز المستحق علي فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

الزمالك

ونشر ميدو صورة لجماهير الزمالك عبر حسابه على فيسبوك وكتب "لعدد من اللافتات التي حملتها الجماهير لعدد من رموز النادي في مشهد لافت دعمًا للفريق خلال اللقاء وكتب"الزمالك في القلب".

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس السبت ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم الفريق تأهله إلى الدور ربع النهائي متصدرًا مجموعته.

ترتيب مجموعة الزمالك

1 - الزمالك 11 نقطة

2 - المصري 10 نقاط

3 - كايزر تشيفز 10 نقاط

4 - زيسكو يونايتد 3 نقاط