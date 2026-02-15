قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
أخبار البلد

مسيرة عطاء وطني.. وزير التعليم العالي ينعى الدكتور مفيد شهاب

الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب
نهلة الشربيني

نعى الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، يعد أحد أعلام القانون الدولي، وتميزت مسيرته بالعطاء الوطني المستمر، حيث تقلد العديد من المناصب الرفيعة التي ساهمت في تعزيز  الأداء الأكاديمي والمهني، وأبرزها، وزير شئون مجلس الشورى الأسبق، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.

كما شغل منصب المستشار القانوني للصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، وقاضي بالمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي منذ عام 1988، ومدير معهد قانون الأعمال الدولي بجامعة القاهرة، كما كان له دور وطني كبير في مفاوضات تحكيم طابا التي أعادت هذا الجزء الغالي إلى مصر.

وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة التعليم العالي

