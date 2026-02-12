قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
تساؤلات في اجتماع خطة النواب بشأن بند منح التعليم العالي المدرجة بالموازنة

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أثيرت مناقشات موسعة ،كما تم طرحت  عدد من الأسئلة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، حول الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن العام المالي 2024/2025.

حيث أثار رئيس اللجنة عددا من التساؤلات بشأن بند المنح المدرجة بالموازنة، والتي بلغت 36 مليون جنيه، إلى جانب ما ورد تحت بند "الإيرادات الأخرى".

وتساءل رئيس اللجنة عن طبيعة المنح وقيمتها، موجهاً بضرورة توضيح أوجه الصرف المرتبطة بها، من جانبها، أوضحت كريمة سعد، المسؤول المالي بوزارة التعليم العالي، أن هذه المنح ترد من دول أجنبية مختلفة، ويتم توجيهها للصرف على الطلاب المبعوثين بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات.

كما تناولت المناقشات بند "الإيرادات الأخرى"، حيث طالبت اللجنة بتفصيل مكوناته. 

وأوضحت ممثلة الوزارة أن هذه الإيرادات تتضمن عوائد الخدمات التعليمية، ومبيعات بعض البضائع، بالإضافة إلى إيرادات "دليل الطالب" الخاص بأعمال التنسيق، وغيرها من الموارد التي تؤول للوزارة.

وأوضحت اللجنة أن تحليل الإيرادات يشمل نحو 2.372 مليون جنيه من الخدمات التعليمية، بينما تمثل الحصة الأكبر نحو 69 مليون جنيه، فضلاً عن إيرادات متنوعة أخرى بقيمة 12.944 مليون جنيه.

وأبدى رئيس اللجنة  تحفظه على طريقة العرض، قائلا: "أنا طلبت تحليل للإيرادات، فأترد علي بإيرادات أخرى.. تم تحليل الإيرادات الأخرى بإيرادات أخرى"، مؤكدا ضرورة تقديم بيان تفصيلي مكتوب يوضح بدقة مكونات هذا البند، على أن يُسلم إلى اللجنة البرلمانية مطلع الأسبوع المقبل.

