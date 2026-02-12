قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
شادي زلطة : ندرس امكانية جعل رياض الاطفال سنة واحدة "إلزامية"
رئيس إيران: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد
الحكم بالحبس سنة لمنتحل صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية
وزير التعليم: نظام البكالوريا يتيح فرصا امتحانية متعددة بعدد مواد أقل
مفتي الجمهورية: إدراك أبعاد القضية الفلسطينية ليس ترفًا فكريًا بل فريضة دينية
وزير التعليم: النظام الحالي للثانوية يتضمن 32 مادة مقابل 8 فقط بالدولية
لن نتحمل أعباءا غير محسوبة|عبد اللطيف يكشف تفاصيل زيادة سنوات التعليم الإلزامي
ننشر الصورة الرسمية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد
رئيس إيران: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد

هاني حسين

أكد الرئيس الإيراني، أن أعداء البلاد أغلقوا جميع الطرق أمامنا ويمنعون إنجاز الصفقات ويقفون وراء المشكلات التي نشهدها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس إيران: “ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد”.


وفي وقت سابق، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا استمر لثلاث ساعات في 11 فبراير 2026، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار محاولة تنسيق المواقف الأمريكية-الإسرائيلية تجاه الملف الإيراني وأوضاع الشرق الأوسط الأوسع، لكن اللقاء انتهى بدون اتفاق نهائي، مع بقاء الفوارق في وجهات النظر واضحة بين الجانبين.


وأكد ترامب بعد الاجتماع عبر منصته الرسمية “تروث سوشيال” أنه لم يتم التوصل إلى شيء حاسم سوى الإصرار على مواصلة المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، معتبراً أن التفاوض هو الخيار المفضل في الوقت الحالي، لكنه أشار أيضًا إلى أن فشل المفاوضات قد يترك “نتائج غير معروفة” في المنطقة.

في المقابل، جاء نتنياهو إلى واشنطن بهدف عرض مبادئ إسرائيل الأساسية بشأن أي مفاوضات للتوصل إلى تسوية مع إيران، مع تأكيده على أن الاتفاق يجب أن يشمل قيودًا على القدرات الصاروخية الإيرانية وبرامجها العسكرية ودعمها للمجموعات المسلحة الإقليمية، وهو ما لم يبدِ ترامب استعدادًا للضغط من أجل إدراجه ضمن إطار المفاوضات الحالية.

