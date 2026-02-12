أكد الرئيس الإيراني، أن أعداء البلاد أغلقوا جميع الطرق أمامنا ويمنعون إنجاز الصفقات ويقفون وراء المشكلات التي نشهدها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس إيران: “ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد”.



وفي وقت سابق، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا استمر لثلاث ساعات في 11 فبراير 2026، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار محاولة تنسيق المواقف الأمريكية-الإسرائيلية تجاه الملف الإيراني وأوضاع الشرق الأوسط الأوسع، لكن اللقاء انتهى بدون اتفاق نهائي، مع بقاء الفوارق في وجهات النظر واضحة بين الجانبين.



وأكد ترامب بعد الاجتماع عبر منصته الرسمية “تروث سوشيال” أنه لم يتم التوصل إلى شيء حاسم سوى الإصرار على مواصلة المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، معتبراً أن التفاوض هو الخيار المفضل في الوقت الحالي، لكنه أشار أيضًا إلى أن فشل المفاوضات قد يترك “نتائج غير معروفة” في المنطقة.

في المقابل، جاء نتنياهو إلى واشنطن بهدف عرض مبادئ إسرائيل الأساسية بشأن أي مفاوضات للتوصل إلى تسوية مع إيران، مع تأكيده على أن الاتفاق يجب أن يشمل قيودًا على القدرات الصاروخية الإيرانية وبرامجها العسكرية ودعمها للمجموعات المسلحة الإقليمية، وهو ما لم يبدِ ترامب استعدادًا للضغط من أجل إدراجه ضمن إطار المفاوضات الحالية.