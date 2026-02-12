مدبولي: أشكر الرئيس السيسي على ثقته.. و4 محاور تحكم أداء الحكومة الجديدة

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة الكبيرة التي أولاها للحكومة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتحقيق تطلعات المواطن المصري.

أول توجيه للحكومة

وأوضح رئيس الوزراء أن أول توجيه للحكومة الجديدة يتمثل في التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

كما وجه مدبولي الشكر إلى الوزراء السابقين على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية لخدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق ومضاعفة العمل في مختلف الملفات.

سياسة واضحة ورؤية استراتيجية

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك سياسة واضحة ورؤية استراتيجية تمتد على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مشددًا على أن خطاب تكليف الرئيس السيسي هو المرجعية الحاكمة لعمل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

وكشف مدبولي أن هناك أربعة محاور رئيسية تحكم أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تتضمن متابعة مستمرة لسرعة الإنجاز، والعمل وفق خطط محددة بزمن واضح، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.