البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
مدبولي: أشكر الرئيس السيسي على ثقته.. و4 محاور تحكم أداء الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد البدوي

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة الكبيرة التي أولاها للحكومة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتحقيق تطلعات المواطن المصري.

أول توجيه للحكومة

وأوضح رئيس الوزراء أن أول توجيه للحكومة الجديدة يتمثل في التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

كما وجه مدبولي الشكر إلى الوزراء السابقين على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية لخدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق ومضاعفة العمل في مختلف الملفات.

سياسة واضحة ورؤية استراتيجية 

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك سياسة واضحة ورؤية استراتيجية تمتد على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مشددًا على أن خطاب تكليف الرئيس السيسي هو المرجعية الحاكمة لعمل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

وكشف مدبولي أن هناك أربعة محاور رئيسية تحكم أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تتضمن متابعة مستمرة لسرعة الإنجاز، والعمل وفق خطط محددة بزمن واضح، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

