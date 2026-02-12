ضياء رشوان: محدش يقولي سيادة الوزير.. أنا سيادة الزميل

قال الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام إن اختياري للوزارة تكريم لمهنة الصحافة والإعلام حيث إنني كنت نقيبا للصحفيين قائلا أنا مش عايز سيادة الوزير أنا عايز سيادة الزميل لأننا كلنا زملاء في المهنة .

وأضاف وزير الإعلام أن وظيفته كوزير دولة للإعلام هي تفعيل مواد الدستور في حرية الصحافة والاعلام لافتا ان حرية الصحافة مكفولة من قبل الحكومة لافتا أن وظيفته أيضا تمثيل الحكومة عبر الإعلام والتنسيق بين الهيئات والمجالس الإعلامية والصحفية .

وأشار رشوان أن الحفاظ علي الدستور أمر ضروري لافتا أنه كان عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور مشيرا الي ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام موجودين بالدستور وسيكون هناك تنظيم وتنسيق فيما بيننا.

وأشار الي انه سيكون هناك اجتماع مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام لتنسيق وتنفيذ مواد الدستور كما سيكون هناك اجتماع آخر مع نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين.