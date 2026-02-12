هل أخذ مبلغ مالي عثر عليه في الطريق حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تامر من القليوبية يقول فيه: وجدت في الأرض منذ أسبوع مبلغ 100 جنيه، فهل إذا أخذته يكون حرامًا عليّ؟ مع العلم أن زوجتي هي التي أخذته، فهل ما فعلته حلال أم حرام؟ وما التصرف الصحيح في هذا المبلغ؟.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن ما يجده الإنسان في الطريق يُسمى في الشرع الشريف «لُقَطَة»، وهي ليست ملكًا لمن وجدها، وإنما هي ملك لصاحبها الذي فقدها أو سقطت منه بأي طريق.



وبيّن أنه إذا كان المبلغ قليلًا جرت العادة أن صاحبه لا يبحث عنه، كخمسة أو عشرة جنيهات، ففي هذه الحالة يجوز لمن وجده أن يأخذه ويتصرف فيه، أما إذا كان المبلغ كبيرًا وصاحبه في الغالب سيبحث عنه، فالأصل أن يتم تسليمه إلى الجهة المخصصة لذلك مثل قسم الشرطة، لأنه المكان الذي يلجأ إليه من فقد شيئًا للإبلاغ عنه.

وأشار أمين الفتوى إلى أن السائل لا إثم عليه ما دام لم يأخذ المال بنفسه، مؤكدًا أنه يرجو ألا يكون على الزوجة إثم، لكنه نصحها بأن تبادر بتسليم المبلغ إلى المكان المخصص لذلك، التزامًا بالحكم الشرعي وحرصًا على رد الحقوق إلى أصحابها، داعيًا بأن يبارك الله لهما.

