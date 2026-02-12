تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه

قدّم محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، اعتذارًا علنيًا لزوجته لقاء الخميسي، على خلفية أزمة زواجه بالفنانة إيمان الزيدي دون علمها، والتي استمرت لسبعة أعوام.

وجاء الاعتذار خلال مداخلة هاتفية أجراها عبد المنصف في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، وذلك بحضور لقاء الخميسي على الهواء.

وأكد عبد المنصف أن الاعتذار لا ينتقص من قدر الرجل إذا كان قد أخطأ، مشيرًا إلى أنه يحرص في حياته اليومية على الاعتذار حتى عن الأخطاء البسيطة داخل منزله، قائلًا إنه يعتذر لأبنائه الصغار إذا بدر منه أي خطأ، فكيف لا يعتذر في موقف أكبر وأهم تجاه زوجته.

ووجّه عبد المنصف رسالة مباشرة لزوجته، عبّر فيها عن مشاعره تجاهها، مؤكدًا حبه وتقديره لها، وداعيًا الله أن يحفظها، ومشددًا على أنها تمثل سندًا ودعمًا له ولأسرته. كما أعرب عن أمله في تجاوز ما حدث، وبدء صفحة جديدة خالية من الخلافات، متمنيًا لها التوفيق في مسيرتها الفنية وتحقيق طموحاتها خلال الفترة المقبلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على رغبته في إنهاء أي حالة من الحزن أو التوتر بينهما، والعمل معًا على استقرار الأسرة في المرحلة المقبلة.