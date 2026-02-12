قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.. ونقلها للوزارات لتفعيل دورها
ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم القادم.. من هو؟
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه

لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف
لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف
تقى الجيزاوي

قدّم محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، اعتذارًا علنيًا لزوجته لقاء الخميسي، على خلفية أزمة زواجه بالفنانة إيمان الزيدي دون علمها، والتي استمرت لسبعة أعوام.

وجاء الاعتذار خلال مداخلة هاتفية أجراها عبد المنصف في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، وذلك بحضور لقاء الخميسي على الهواء.

وأكد عبد المنصف أن الاعتذار لا ينتقص من قدر الرجل إذا كان قد أخطأ، مشيرًا إلى أنه يحرص في حياته اليومية على الاعتذار حتى عن الأخطاء البسيطة داخل منزله، قائلًا إنه يعتذر لأبنائه الصغار إذا بدر منه أي خطأ، فكيف لا يعتذر في موقف أكبر وأهم تجاه زوجته.

ووجّه عبد المنصف رسالة مباشرة لزوجته، عبّر فيها عن مشاعره تجاهها، مؤكدًا حبه وتقديره لها، وداعيًا الله أن يحفظها، ومشددًا على أنها تمثل سندًا ودعمًا له ولأسرته. كما أعرب عن أمله في تجاوز ما حدث، وبدء صفحة جديدة خالية من الخلافات، متمنيًا لها التوفيق في مسيرتها الفنية وتحقيق طموحاتها خلال الفترة المقبلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على رغبته في إنهاء أي حالة من الحزن أو التوتر بينهما، والعمل معًا على استقرار الأسرة في المرحلة المقبلة.

محمد عبد المنصف لقاء الخميسي إيمان الزيدي برنامج Mirror

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

ترشيحاتنا

رحيم ستيرلينج

فينورد الهولندي يعلن ضم رحيم ستيرلينج حتى نهاية الموسم

استقبال الجيش الملكي

الأهلي يستقبل بعثة الجيش الملكي المغربي بالورود

كريم فؤاد

عمرو الدردير يشيد بكريم فؤاد: مثال يحتذى في الالتزام والانضباط داخل الأهلي

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

كسوف الشمس
كسوف الشمس
كسوف الشمس

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد