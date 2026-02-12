السبت.. فصل الكهرباء عن 7 مناطق بمدينة كفر الشيخ| الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي يوم السبت المقبل، الموافق 14 فبراير 2026، وذلك لمدة 4 ساعات تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

وحسب البيان الصادر، فإن الانقطاع سيشمل عدة مناطق حيوية، منها منطقة المدينة الصناعية أمام أبراج الربيع، وسوق الجملة، وكنيسة "ماري مينا" المجاورة له، بالإضافة إلى عمارات "تحيا مصر" وتقسيم ميدان الإسكندرية.

كما سيمتد التأثير ليشمل المنطقة الصناعية بجوار القطن، وجزءاً من تقسيم المؤتمر العمالي (مختار الوكيل).

وتناشد الوحدة المحلية بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المنشآت الخدمية، خاصة المخابز والمستشفيات والمحلات التجارية في المناطق المذكورة، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم البديلة من الطاقة خلال فترة الصيانة المعلنة.