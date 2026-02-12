قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم بعد قرار خفض الفائدة

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الخميس سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر  اليوم الخميس 12-2-2026:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء:12.49جنيه

سعر البيع:12.52 جنيه

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء:12.46جنيه

سعر البيع:12.49 جنيه

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء:12.45جنيه

سعر البيع:12.51 جنيه

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدوليCIB اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء:12.44جنيه

سعر البيع:12.48 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء:12.43جنيه

سعر البيع:12.51 جنيه

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء:12.43جنيه

سعر البيع:12.51 جنيه

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء:12.43جنيه

سعر البيع:12.51 جنيه

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء:12.38جنيه

سعر البيع:12.48 جنيه

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الخميس

12.49 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الخميس

12.48 جنيه للبيع

متوسط سعر  الريال السعودي اليوم الخميس في مصر 

12.43 جنيه

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

خفض سعر الفائدة

 وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. 

سعر الريال السعودي

