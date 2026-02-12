انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

وقعت الفنانة كارولين عزمي ضحية لبرنامج رامز ليفل الوحش، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وعلم صدي البلد أن الفنانة كارولين عزمي أصيبت خلال الحلقة بعدد من الكدمات ، حيث ذهبت حينها إلى المستشفى وقد خرجت بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، لتستأنف تصوير دورها في رأس الأفعى.

ومن المقرر أن تشارك كارولين عزمي في مسلسل «رأس الأفعى» من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وهو مستوحى من وقائع حقيقية، ويعتمد على أجواء من الإثارة والتشويق، مع تصاعد درامي قائم على المواجهات الأمنية وكشف شبكات الظل.



وعلى جانب آخر، تستعد كارولين عزمي خلال الأسابيع المقبلة لبدء تصوير فيلم «محمود التاني»، الذي تتصدر بطولته، ويشاركها العمل كل من أحمد غزي وكزبرة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، وينتمي إلى نوعية الكوميديا المشوقة.