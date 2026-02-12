خد بالك وانت بتشحن هاتفك.. نصائح لتجنب الحرائق المنزلية

في ظل تزايد حوادث الحرائق الناتجة عن شحن الهواتف المحمولة، يحذر المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، من مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة داخل المنازل.

فاتباع بعض التعليمات البسيطة عند شحن الهاتف يمكن أن ينقذ حياتك ويحمي أسرتك من أي حوادث غير متوقعة.

استخدام الشواحن الأصلية فقط

أكد الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر” على قناة الأولى، أهمية استخدام الشواحن الأصلية المرفقة مع الهاتف، محذرًا من استخدام شواحن أجهزة أخرى مثل شاحن التابلت.



وأشار إلى أن الشواحن غير الأصلية قد تشكل خطرًا كبيرًا، خاصة إذا وُضعت بالقرب من الأفران الكهربائية أو البوتاجازات، وقد تؤدي إلى نشوب حرائق.

الوعي أساس الوقاية

شدد المهندس أحمد الشناوي على أن التوعية بالسلامة الكهربائية داخل المنزل أمر ضروري لجميع أفراد الأسرة، ويجب تعليم الأطفال والشباب أهمية استخدام الأجهزة والشواحن بطريقة آمنة، لتجنب أي حوادث غير متوقعة.

نصائح عملية لشحن الهاتف بأمان

لتجنب الحوادث، يقدم خبراء الكهرباء مجموعة من الإرشادات البسيطة:

عدم ترك الهاتف موصولًا أثناء النوم، حتى لو كان الهاتف في غرفة أخرى. يفضل دائمًا فصل الشاحن قبل النوم.

وضع الهاتف على سطح صلب ومستوي، مثل طاولة أو سطح رخامي، وتجنب وضعه على السرير أو البطانيات، لأن هذه المواد لا تساعد على تبديد الحرارة.

التأكد من استخدام الشاحن الأصلي، فالشواحن المقلدة أو الرخيصة تفتقر لأنظمة الأمان اللازمة لتجنب ارتفاع الحرارة.

أخطاء شائعة يجب الانتباه لها

ترك الشاحن موصولًا بعد اكتمال الشحن يستهلك طاقة بلا داعٍ وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث ماس كهربائي.

عدم فحص الأسلاك والكابلات بانتظام، فوجود أي تلف أو قطع بسيط يمكن أن يشكل شرارة خطيرة تسبب حريقًا.