قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خد بالك وانت بتشحن هاتفك.. نصائح لتجنب الحرائق المنزلية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل تزايد حوادث الحرائق الناتجة عن شحن الهواتف المحمولة، يحذر المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، من مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة داخل المنازل.

 فاتباع بعض التعليمات البسيطة عند شحن الهاتف يمكن أن ينقذ حياتك ويحمي أسرتك من أي حوادث غير متوقعة.

استخدام الشواحن الأصلية فقط

أكد الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر” على قناة الأولى، أهمية استخدام الشواحن الأصلية المرفقة مع الهاتف، محذرًا من استخدام شواحن أجهزة أخرى مثل شاحن التابلت.


وأشار إلى أن الشواحن غير الأصلية قد تشكل خطرًا كبيرًا، خاصة إذا وُضعت بالقرب من الأفران الكهربائية أو البوتاجازات، وقد تؤدي إلى نشوب حرائق.

الوعي أساس الوقاية

شدد المهندس أحمد الشناوي على أن التوعية بالسلامة الكهربائية داخل المنزل أمر ضروري لجميع أفراد الأسرة، ويجب تعليم الأطفال والشباب أهمية استخدام الأجهزة والشواحن بطريقة آمنة، لتجنب أي حوادث غير متوقعة.

نصائح عملية لشحن الهاتف بأمان

لتجنب الحوادث، يقدم خبراء الكهرباء مجموعة من الإرشادات البسيطة:

عدم ترك الهاتف موصولًا أثناء النوم، حتى لو كان الهاتف في غرفة أخرى. يفضل دائمًا فصل الشاحن قبل النوم.

وضع الهاتف على سطح صلب ومستوي، مثل طاولة أو سطح رخامي، وتجنب وضعه على السرير أو البطانيات، لأن هذه المواد لا تساعد على تبديد الحرارة.

التأكد من استخدام الشاحن الأصلي، فالشواحن المقلدة أو الرخيصة تفتقر لأنظمة الأمان اللازمة لتجنب ارتفاع الحرارة.

أخطاء شائعة يجب الانتباه لها

ترك الشاحن موصولًا بعد اكتمال الشحن يستهلك طاقة بلا داعٍ وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث ماس كهربائي.

عدم فحص الأسلاك والكابلات بانتظام، فوجود أي تلف أو قطع بسيط يمكن أن يشكل شرارة خطيرة تسبب حريقًا.

 

الطاقة الكهربائية نصائح عملية لشحن الهاتف بأمان حوادث الحرائق شحن الهواتف المحمولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

ختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية

ختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بالإسكندرية | صور

حادث تصادم

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بـ القليوبية

قانون الإيجار القديم

هل تم وقف الطعون على الإيجار القديم لحين الفصل في القانون؟.. اعرف الحقيقة

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد