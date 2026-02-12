قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد 60 عاما من الغموض.. الذكاء الاصطناعي يقترب من كشف موقع مركبة “لونا 9” الضائعة على القمر

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

بعد ستة عقود من المهمة السوفيتية التاريخية التي غيرت مسار استكشاف الفضاء، يعود اسم المركبة “لونا 9” إلى الواجهة من جديد فبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور عالية الدقة، يعتقد علماء أنهم باتوا على مقربة من حل لغز اختفاء المركبة التي انقطع الاتصال بها بعد ثلاثة أيام فقط من هبوطها الناجح على سطح القمر في 3 فبراير 1966.

لحظة فارقة في تاريخ استكشاف الفضاء

في ستينيات القرن الماضي، اشتد سباق الفضاء بين القوى العظمى، وسعى الاتحاد السوفيتي إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة خارج حدود الأرض أُطلقت مركبة “لونا 9” على متن صاروخ مولنيا-إم، ورغم أنها لم تكن أول مركبة تصل إلى القمر إذ سبقتها “لونا 2” التي اصطدمت بسطحه فإنها كانت الأولى في التاريخ التي تحقق هبوطاً سلساً على جرم سماوي آخر.

وعند اقترابها من سطح القمر، أطلقت المركبة كبسولة الهبوط التي ارتدت عدة مرات قبل أن تستقر ثم انفتحت أربعة ألواح جانبية تشبه البتلات لتثبيتها على السطح القمري، في مشهد هندسي بالغ الدقة والابتكار.

أول صور من عالم خارج الأرض

بمجرد استقرارها، بدأت “لونا 9” باستخدام كاميرا تلفزيونية ونظام مرآة دوارة في التقاط وإرسال أول صور مباشرة من سطح جرم غير الأرض كانت تلك الصور حدثاً علمياً استثنائياً، إذ قدمت للعالم رؤية غير مسبوقة لسطح القمر.

ورغم أن المسبار لم يُزود بتجارب علمية معقدة، فإن إنجازه كان رمزياً وعلمياً بالغ الأهمية فقد أثبت أن سطح القمر ليس مكوّناً من رمال متحركة كما كان يُخشى آنذاك، ومهد الطريق للبعثات المأهولة لاحقاً.

استمرت المركبة في العمل لمدة ثلاثة أيام فقط قبل نفاد بطارياتها وانقطاع الاتصال بها نهائياً، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من الغموض حول موقعها الدقيق.

إحداثيات غير دقيقة وبداية اللغز

بعد الهبوط، نشر الاتحاد السوفيتي إحداثيات تقديرية لموقع المركبة في صحيفة “برافدا” إلا أن محدودية الحسابات آنذاك جعلت الموقع الفعلي غير مؤكد، مع احتمال وجوده على بُعد عشرات الكيلومترات من الإحداثيات المعلنة ومنذ ذلك الحين، ظل تحديد الموقع الدقيق للمركبة تحدياً علمياً قائماً.

كاميرات حديثة تبحث في أرشيف القمر

منذ عام 2009، توثق كاميرا الاستطلاع المدارية القمرية (LROC) سطح القمر بدقة عالية، ما أتاح سجلاً بصرياً شاملاً للمعالم الطبيعية والبشرية على حد سواء غير أن رصد الأجسام الاصطناعية الصغيرة – مثل بقايا المركبات الفضائية – ظل مهمة شديدة الصعوبة بسبب تغير الإضاءة، وتعقيد التضاريس، وصغر حجم الأهداف.

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط البحث

لمواجهة هذه التحديات، قام فريق بحثي – في دراسة نشرت بمجلة npj Space Exploration – بتطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي تُدعى YOLO-ETA لتحليل بيانات LROC ورصد مواقع الهبوط البشرية بدقة.

وبعد أن أثبتت الخوارزمية كفاءتها في تحديد مواقع معروفة مسبقاً، تم توظيفها للبحث عن “لونا 9” وأشارت النتائج إلى مجموعة من القطع الأثرية المحتملة قرب خط عرض 7.03° شمالاً وخط طول 64.33° شرقاً.

ووفقاً للفريق البحثي، فإن هذه المؤشرات استوفت عدة معايير تحقق مستقلة، من بينها:

تكرار ظهور الأجسام المحتملة تحت ظروف إضاءة مختلفة.

توافق المسافات بينها مع التوزيع المتوقع لمكونات المهمة.

تطابق التضاريس المحلية مع الأفق المسطح الظاهر في الصور البانورامية الأصلية للمركبة.

بين الاحتمال والاكتشاف

رغم أن النتائج لا تمثل دليلاً قاطعاً على تحديد موقع “لونا 9”، فإنها تقدم إحداثيات موثوقة لإعادة التصوير والاستهداف الدقيق في مهمات لاحقة، وبينما لا يزال الإعلان النهائي ينتظر تأكيداً علمياً، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن العثور على المركبة بات أقرب من أي وقت مضى.

إرث لا يضيع

قد تكون “لونا 9” صامتة على سطح القمر منذ ستين عاماً، لكن أثرها العلمي لم يخفت واليوم، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعود قصتها إلى الواجهة لتذكر العالم بأن إنجازات الماضي قد تحمل أسراراً لا يكشفها إلا علم المستقبل.

تقنيات الذكاء الاصطناعي سباق الفضاء الاتحاد السوفيتي لونا 2 لونا 9 موقع “لونا 9”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

حازم حمدان المجني عليه

ملاحقة هارب واستمرار حبس 8 بتهمة إنهاء حياة صاحب معرض سيارات في فيصل

مخدر اغتصاب الفتيات

السجن 5 سنوات لتاجر الماجيك مشروم ومخدر اغت..صاب الفتيات بالشروق وسنة لحيازة سلاح ناري

ضياء السيد

7 مارس.. أولى جلسات محاكمة متهم بسب وقذف ضياء السيد

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد