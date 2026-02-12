السجن 5 سنوات لتاجر الماجيك مشروم ومخدر اغت..صاب الفتيات بالشروق وسنة لحيازة سلاح ناري

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالاتجار وزراعة مواد مخدرة بمنطقة الشروق، من بينها مخدر “الماجيك مشروم” وأحد العقاقير المعروفة إعلاميًا بـ«مخدر اغتصاب الفتيات»، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وعاقبت المحكمة المتهم بالحبس لمدة سنة، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، في واقعة كشفتها التحريات الأمنية التي أكدت تورطه في نشاط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل نطاق القاهرة الجديدة.



جاء الحكم بعد ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم، وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع، إلى جانب السلاح الناري المضبوط بحوزته، حيث أكدت المحكمة في حيثياتها خطورة تلك الجرائم على الأمن المجتمعي، خاصة ما يتعلق بترويج مواد تستخدم في ارتكاب جرائم الاعتداء.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.