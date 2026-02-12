بي إم دبليو X1 موديل 2026 تظهر لأول مرة

ظهرت سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 خلال اختبارها، وتنتمي X1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ورصد المصورون سيارة بي إم دبليو X1 المحدثة، والتي يبدو أنها قررت استعارة التصميم من شقيقتها الكهربائية القادمة iX3.
محرك بي إم دبليو X1 موديل 2026
تعتمد سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 علي منصة FAAR المتطورة، مع تحسينات طفيفة في القوة والكفاءة، وتحصل علي قوتها من محرك تيربو ، وتنتج قوة 241 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .
مواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2026
تمتلك سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، واجهة القناع التي تربط الأضواء الأمامية وشبك الكلى في لوحة عرضية واحدة انسيابية، وهذا المظهر يمنح بي إم دبليو X1 2026 طابع تقني حاد .
بالاضافة إلي ان سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 بها، صداد سفلي حصل على عاكسات عمودية عند الزوايا وهي عبارة عن لمسة مستوحاة مباشرة من طرازات iX3 الكهربائية، هذه التعديلات تمنح بي إم دبليو X1 وقفة أكثر ثبات وعرض على الطريق، وبها خطوط انسيابية مستوحاة من طرازات iX3 و i3 القادمة لرفع كفاءة الديناميكية، وبها جنوط جديدة تعزز من الثبات على الطرق السريعة.
ويوجد بـ بي إم دبليو X1 موديل 2026، شاشة iDrive البانوراما الجديدة التي تمتد على كامل عرض الطبلون، وبها نظام رقمي يقلل من عدد الأزرار الفيزيائية ويخلق بيئة تفاعلية ذكية.
تاريخ شركة بي ام دبليو في صناعة السيارات
تأسست بي إم دبليو (BMW) عام 1916 كشركة لمحركات الطائرات، وتحولت لصناعة السيارات عام 1928 بعد الاستحواذ على مصنع آيزناخ، وبدأت بإنتاج سيارات صغيرة (Dixi) ثم تطورت لتصنيع سيارات رياضية وفارهة شهيرة، لتصبح رائدة عالمية في الأداء، الجودة، والتكنولوجيا، وتمتلك علامات ميني ورولز رويس.
وجدير بالذكر ان تاريخ BMW يجمع بين محركات الأداء العالي والتصميمات الفاخرة، مع الحفاظ على بصمتها الرياضية الفريدة في سوق السيارات العالمي.