قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو X1 موديل 2026 تظهر لأول مرة

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة
سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

ظهرت سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 خلال اختبارها، وتنتمي X1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ورصد المصورون سيارة بي إم دبليو X1 المحدثة، والتي يبدو أنها قررت استعارة التصميم من شقيقتها الكهربائية القادمة iX3.

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة 

محرك بي إم دبليو X1 موديل 2026

تعتمد سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 علي منصة FAAR المتطورة، مع تحسينات طفيفة في القوة والكفاءة، وتحصل علي قوتها من محرك تيربو ، وتنتج قوة 241 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

مواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2026

تمتلك سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، واجهة القناع التي تربط الأضواء الأمامية وشبك الكلى في لوحة عرضية واحدة انسيابية، وهذا المظهر يمنح بي إم دبليو X1 2026 طابع تقني حاد .

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 بها، صداد سفلي حصل على عاكسات عمودية عند الزوايا وهي عبارة عن لمسة مستوحاة مباشرة من طرازات iX3 الكهربائية، هذه التعديلات تمنح بي إم دبليو X1 وقفة أكثر ثبات وعرض على الطريق، وبها خطوط انسيابية مستوحاة من طرازات iX3 و i3 القادمة لرفع كفاءة الديناميكية، وبها جنوط جديدة تعزز من الثبات على الطرق السريعة.

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة 

ويوجد بـ بي إم دبليو X1 موديل 2026، شاشة iDrive البانوراما الجديدة التي تمتد على كامل عرض الطبلون، وبها نظام رقمي يقلل من عدد الأزرار الفيزيائية ويخلق بيئة تفاعلية ذكية.

تاريخ شركة بي ام دبليو في صناعة السيارات

تأسست بي إم دبليو (BMW) عام 1916 كشركة لمحركات الطائرات، وتحولت لصناعة السيارات عام 1928 بعد الاستحواذ على مصنع آيزناخ، وبدأت بإنتاج سيارات صغيرة (Dixi) ثم تطورت لتصنيع سيارات رياضية وفارهة شهيرة، لتصبح رائدة عالمية في الأداء، الجودة، والتكنولوجيا، وتمتلك علامات ميني ورولز رويس.

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة 

وجدير بالذكر ان تاريخ BMW يجمع بين محركات الأداء العالي والتصميمات الفاخرة، مع الحفاظ على بصمتها الرياضية الفريدة في سوق السيارات العالمي. 

بي إم دبليو X1 موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية محرك بي إم دبليو X1 مواصفات بي إم دبليو X1 تاريخ شركة بي ام دبليو المصورون بي إم دبليو X1 المحدثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

رئيسة المجلس القومي للمرأة تبحث مع الأكاديمية العربية دعم تمكين طالبات الجامعات

نيافة الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يترأس صلاة القداس الإلهي بدير المحرق العامر | صور

الأعلى للإعلام

لتصريحاته عن الجهاز الفني للمنتخب.. الأعلى للإعلام يستدعي مسئول صفحة إسلام صادق

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد