الفرق بين ساوايست إس 09 ودفسك إي 5 بلس 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ساوايست اس 09 ودفسك اي 5 بلس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ دفسك اي 5 بلس موديل 2026

دفسك اي 5 بلس موديل 2026

زودت سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك دفسك اي 5 بلس موديل 2026

دفسك اي 5 بلس موديل 2026

تستمد سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 214 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 25.3 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 129 كم/ساعة باستخدام البطارية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دفسك اي 5 بلس موديل 2026

تباع سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 374 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

تحتوي سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

تحصل سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 197 حصان، وتحتاج إلي 8.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست اس 09 موديل 2026

تأتى سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 499 ألف جنيه .