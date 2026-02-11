بينهم 3 أطفال .. مسئول أوكراني: مصرع 4 أشخاص في هجوم روسي على بوجودوخيف

أفاد مسئول أوكراني بأن غارة روسية استهدفت مدينة بوجودوخيف شرقي أوكرانيا، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال صغار.

ووفقًا لقائد القوات العسكرية الأوكرانية في المنطقة، أوليج سينيجوبوف، فقد لقي طفلان يبلغان من العمر عامًا واحدًا وطفلة تبلغ من العمر عامين مصرعهم جراء الغارة.

وأضاف سينيجوبوف، عبر تطبيق تيليجرام، أن رجلاً يبلغ من العمر 34 عامًا كان يسكن في نفس المنزل الذي كان يسكنه الأطفال قد توفي متأثرًا بجراحه.

وأشار إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا وتلقيها العلاج.

وفي بيان سابق، ذكر أيضًا أن امرأة حامل تبلغ من العمر 35 عامًا أصيبت في الغارة.

وتقع بوجودوخيف في منطقة خاركيف، حيث كثفت القوات الروسية مؤخرًا هجماتها على البنية التحتية للنقل والطاقة.

وقد عقد مسؤولون أوكرانيون وروس محادثات بوساطة أمريكية في أبو ظبي بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

أجرى الطرفان عملية تبادل أسرى الأسبوع الماضي، إلا أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع لا يزال بعيد المنال.