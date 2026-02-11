خزينة الأهلي تنتعش بمليون دولار خلال أيام قليلة |تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتعاش كبير في خزينة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد دخول قرابة مليون دولار إلى الحسابات الحمراء من عدة مصادر مختلفة.

وأوضح خلال برنامجه «ستاد المحور» أن الأهلي حصل على 400 ألف دولار مقابل إعارة اللاعب جراديشار إلى نادي أوبيست المجري، في واحدة من الصفقات التي حققت استفادة مالية للنادي.

وأضاف أن خزينة الأهلي انتعشت أيضًا بـ 250 ألف دولار، قيمة إعارة أحمد عبد القادر إلى نادي الكرمة العراقي، ضمن سياسة النادي في استثمار اللاعبين ماليًا. وأشار المصدر إلى أن النادي حصل على 300 ألف دولار مكافأة التتويج ببطولة السوبر المصري، بالإضافة إلى 50 ألف دولار نظير المشاركة في البطولة نفسها، وبذلك تصل حصيلة هذه الموارد مجتمعة إلى ما يقرب من مليون دولار، في دفعة قوية تدعم استقرار الأهلي المالي خلال المرحلة المقبلة.