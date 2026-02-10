النائب سعيد العماري: التعديل الوزاري يضخ دماءً جديدة لمواجهة التحديات

قال النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن التعديل الوزاري الأخير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأكد العماري خلال تصريحات له اليوم، أن وجود كوادر جديدة داخل الحكومة يمثل خطوة إيجابية نحو ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع الملفات الشائكة، وتحقيق تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي في دعم الأداء الحكومي، بما يضمن تحقيق الصالح العام، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وطالب النائب الحكومة الجديدة بضرورة الاهتمام بملفات التنمية والاستثمار، خاصة في المحافظات الحدودية وعلى رأسها شمال سيناء، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة وخططًا تنفيذية سريعة تواكب حجم التحديات وتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين