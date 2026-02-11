قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
«كومو» يُطيح بـ «نابولي» ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي

حسام الحارتي

قال وليد سليمان، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب أتاح فرصة مهمة للغاية لوفد النادي من مدربي القطاع للخضوع لفترة معايشة في لايبزيج الألماني، موجهًا الشكر أيضًا إلى شركة الأهلي لكرة القدم على دورها الكبير في إتمام هذه المعايشة.

وأوضح أن وفد النادي حقق استفادة كبيرة من التجربة على الصعيدين الفني والإداري، وكانت هناك ترتيبات مسبقة للجميع، خاصة وأن النادي الأهلي صاحب اسم وتاريخ كبير معروف للجميع بالخارج، وأن فترة المعايشة أكدت أن الفوارق ليست كبيرة بين الجانبين، خاصة مع اعتماد النادي على أفضل المعايير في كل الملفات.

وأضاف: «كانت فترة المعايشة موفقة واطلعنا على آخر تطورات العمل، خاصة أن لايبزيج يعتمد نظام اليوم الكامل، وهناك الكثير من أوجه الاستفادة المشتركة التي تحققت خلال الرحلة».

وأكمل: «هناك اهتمام كبير بتثبيت هوية النادي الفنية، بداية من فرق البراعم ثم قطاع الناشئين وصولًا إلى الفريق الأول، من خلال توحيد طرق اللعب التي تناسب كافة الفرق، والاهتمام أيضًا بطواقم التدريب، ولديهم إدارات سكاوتينج وغيرها مما يساعد على نجاح منظومة العمل».

وأشار إلى أن الأمور تكاد تكون متقاربة بين الأهلي ولايبزيج، خاصة وأننا نعمل وفقًا لأفضل التقنيات ونسعى بشكل مستمر لتطوير الملاعب والبنية التحتية، موضحًا أن الجانب الألماني أشاد بمستوى مدربي الأهلي بعد النقاشات التي جرت بين الطرفين.

وأضاف: «العمل يسير بشكل منظم داخل قطاع الناشئين بالنادي، ومستر آرت لانجلير، المدير الفني للقطاع، يقوم بجهود كبيرة في خطة تطوير القطاع من النواحي الفنية، وخلال فترة المعايشة نجحنا في نقل صورة إيجابية للغاية عن النادي».

وكشف مدير قطاع الناشئين عن أن هناك انفتاحًا كبيرًا لإتاحة الفرصة أمام المواهب الصاعدة لخوض فترات معايشة خارجية، كما حدث مع عمرو خالد بيبو وحمزة عبد الكريم وبلال عطية ومصطفى بهجت، طالما أن الأمور تسير بشكل احترافي ومنظم.

وأكد أن ممثلي لايبزيج أعربوا عن إعجابهم الشديد بتاريخ النادي الأهلي ومكانته التي يعرفها الجميع، واستعدادهم للتعاون في تبادل الخبرات والزيارات، خاصة أن الأهلي يشارك في بطولات عالمية للناشئين، وقام بتنظيم بطولة دولية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن القطاع يعمل على بناء أجيال جديدة من خلال غرس القيم والمفاهيم الرياضية في النشء، إلى جانب التدريب وفقًا لأحدث الأساليب، لافتًا إلى أن احتراف حمزة عبد الكريم في نادي برشلونة الإسباني يعد خطوة مشرفة للغاية، ويشكل نموذجًا مميزًا يمنح حافزًا كبيرًا للجميع بأن الاجتهاد والعطاء قادران على الوصول باللاعبين إلى مستويات غير مسبوقة.

