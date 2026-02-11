قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون العمل 2025 يُواجه الفوضى في التعيين وإعلانات الوظائف | تفاصيل
انقسام داخل إدارة الأهلي بسبب أسامة هلال .. تفاصيل
الأسطول الخفي .. حيلة أمريكية للضغط على إيران قبل الجولة الثانية من المفاوضات
خبير لوائح رياضية يدعو جوهر نبيل لتطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية
حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟
أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور
ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري
«ما تشمّمني طعم الجمهور تاني»| شوبير: أعيدوا المباريات لملعبها الطبيعي.. والمُشجّع أولاً
تفاصيل إعارة بلال عطية لـ «ريال راسينج» الإسباني .. وشروط الموسم المقبل
أزمة أمريكية بسبب السوشيال الميديا.. حذف منشور لنائب «ترامب» يعترف بإبادة الأرمن
الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري
أخبار العالم

تعديل وزاري في تركيا .. أردوغان يُقيل وزيري الداخلية والعدل

حكومة أردوغان
حكومة أردوغان
ناصر السيد

أجرت الحكومة التركية تعديلاً وزارياً ، حيث عيّنت أكين جورليك خلفاً لوزير العدل يلماز تونج، ومصطفى شيفتشي خلفاً لوزير الداخلية علي يرليكايا.

تعديل وزاري في تركيا

وكان من المتوقع حدوث تغيير وزاري في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة. وقد انتشرت شائعات واسعة النطاق تُفيد بأن وزير الداخلية السابق علي يرليكايا يُسبب توتراً سياسياً بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه القومي حزب الحركة القومية. 

وقد تناقلت وسائل الإعلام الموالية للمعارضة التركية هذه الادعاءات، ولم يؤكدها أي من الحزب الحاكم أو حليفه.

في المقابل، احتفظ وزير المالية التركي محمد شيمشك بمنصبه رغم دعوات بعض الفصائل داخل حزب العدالة والتنمية لإقالته بسبب سياساته الاقتصادية المحافظة، ويُشير استمراره في منصبه إلى دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وموافقته على التوجه السياسي الحالي.

أكين جورليك ليس غريباً على وزارة العدل فقد شغل ، سابقاً منصب المدعي العام في إسطنبول، حيث أشرف على تحقيقات فساد كبرى، من بينها قضية رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو.

تم احتجاز إمام أوغلو لأول مرة في 19 مارس 2025، في إطار تحقيق يتعلق بالفساد، ثم أُلقي القبض عليه رسمياً في 23 مارس 2025.

قبل توليه منصب المدعي العام في إسطنبول، شغل جورليك منصب نائب وزير العدل بين عامي 2022 و2024.

وفيما يتعلق بوزير الداخلية التركي الجديد، فهو موظف حكومي مخضرم، تدرج في المناصب داخل الوزارة بعد أن بدأ مسيرته المهنية كحاكم منطقة في أواخر التسعينيات ثم شغل منصب حاكم عدة محافظات، كان آخرها محافظة أرضروم.

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

مرتبات

بالتوازي مع تشكيل الحكومة الجديدة.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع 20 جنيها في ختام تعاملات اليوم 10-2-2026

وزير التموين

وزير التموين يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد