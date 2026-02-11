«ما تشمّمني طعم الجمهور تاني»| شوبير: أعيدوا المباريات لملعبها الطبيعي.. والمُشجّع أولاً

انتقد الإعلامي أحمد شوبير نقل المباريات الجماهيرية خارج ملاعبها.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامج «الناظر» على قناة النهار: «بكرة الأهلي هيلاعب الإسماعيلي في برج العرب.. اقف هنا، إنت حضرتك حل بقى مشاكلك عشان نعرف نشتغل».

وأضاف: «الأهلي ليس مطالبًا بأن يلعب مباراتيه في برج العرب، والإسماعيلي ليس مطالبًا بأن يلعب مباراتيه هناك. الأهلي يريد لعب مباراته في ملعبه ومباراته مع الإسماعيلي في الإسماعيلية، والإسماعيلي يريد لعب مباراته في ملعبه ومباراته الأخرى مع الأهلي في القاهرة».

وتابع: «لا أرى مبررًا واحدًا، والإسماعيلي عنده بدلاً من الملعب واحد، اتنين: استاد الإسماعيلية واستاد هيئة قناة السويس، لماذا تُلعب المباراة خارج الإسماعيلية؟».

واستطرد شوبير: «أوعى تقول دواعي أمنية! لأنه عندما تتكلم عن الأمن في مصر، قلبك مطمئن وعينيك مغمضة، فما تقوليش الأمن ده حاجة اسمها ‘الباب اللي يجيلك منه الريح’. الأهلي يذهب ويلعب في الإسماعيلية مباراة الإسماعيلي، ويلعب في استاد الإسكندرية مباراة الاتحاد السكندري».

وأوضح: «ما الذي يخرج الاتحاد السكندري من استاد الإسكندرية لبرج العرب في الإسكندرية؟ أي أحد يخرج عن النص، عندك قانون يُطبق، والقصة محسومة. المصري من بورسعيد يُنقل للعب في برج العرب، وإذا منيت عليه يُنقل إلى السويس.. أيوة، معندوش ملعب دلوقتي، إنت عايز جمهور ولا مش عايز جمهور؟ عايز تعيد الحياة للملاعب ولا مش عايز؟ ما إنت ده ماتش الأهلي والإسماعيلي ده كان بيبقى فرحة عند الناس كلها».

واختتم: «ما تلاعبني المباريات الجماهيرية دي تاني، ما تشممني طعم الجمهور تاني، ولا تدوقني طعم الجمهور تاني. الريحة الحلوة اللي أنا مفتقدها؛ الحماس، الجمهور، التشجيع».