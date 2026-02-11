«الشحات هيمسك في الفرصة».. إعلامي يكشف تشكيل الأهلي المتوقع لمُواجهة الإسماعيلي|فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي، في المباراة المُرتقبة التي ستقام مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشار “أضا” عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، إن ييس توروب، يدرس الاعتماد على مجموعة من العناصر الأساسية لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف محمد طارق أن حسين الشحات سيتواجد في تشكيل اليوم، موضحًا أن اللاعب ينتظر الحصول على فرصة من أجل استغلالها بالشكل الأمثل، مشددًا:" الشحات هيمسك في الفرصة ومش هيسيبها".

وأفاد “أضا” أن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي، سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كوكا – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: ديانج – مروان عطية – بن رمضان

خط الهجوم: بن شرقي – كامويش – حسين الشحات