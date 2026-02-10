تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

استقر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي، التي تقام غدًا الأربعاء في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع ان يخوض الاهلي مواجهة الاسماعيلي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.
فى خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.
فى خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - مروان عثمان.
ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز في الخامسة مساء غد الأربعاء.