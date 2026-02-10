تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

استقر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي، التي تقام غدًا ‏الأربعاء في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع ان يخوض الاهلي مواجهة الاسماعيلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

فى خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

فى خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - مروان عثمان.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز في الخامسة مساء غد الأربعاء.