قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي بالدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 12 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس