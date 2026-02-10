ذهبُ الحدود يُتوَّج في شرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يكرّم أبطال الأولمبياد

كرَّم اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أبطال المحافظة الفائزين في أولمبياد المحافظات الحدودية، التي أُقيمت بمحافظة الوادي الجديد خلال شهر فبراير 2026، وذلك خلال احتفالية رياضية أُقيمت بمدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وأسر اللاعبين.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن فخره واعتزازه بالإنجازات المشرفة التي حققها أبناء المحافظة، وحصدهم مراكز متقدمة في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس حجم الجهد المبذول في دعم المنظومة الرياضية، واكتشاف المواهب، وصقلها ورعايتها بشكل مستمر.

وشمل التكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في الأولمبياد، بعد تحقيق مراكز أولى وثانية وثالثة في عدد من الألعاب، من بينها السباحة، والكاراتيه، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، وكرة القدم الشاطئية، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، إلى جانب عدد من الألعاب الفردية والجماعية الأخرى.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الشباب والرياضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبار الشباب الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الرياضية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكين المواهب من تحقيق مزيد من الإنجازات، ورفع اسم جنوب سيناء عاليًا في المحافل الرياضية.

ومن جانبه، ثمَّن مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء الدعم المتواصل الذي يقدمه المحافظ للرياضة والرياضيين، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا للاعبين لمواصلة التفوق، وتحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة.

وفي ختام الاحتفالية، حرص محافظ جنوب سيناء على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والأجهزة الفنية، في أجواء احتفالية عكست روح الفخر والاعتزاز بإنجازات أبطال المحافظة في أولمبياد .