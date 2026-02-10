أبها يواصل صدارته لدوري الدرجة الثانية السعودي

اختتمت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، حيث عزز أبها صدارته لجدول الترتيب برصيد 54 نقطة عقب فوزه على ضيفه الزلفي 2 /صفر.

وتجمد رصيد الزلفي عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وانفرد الدرعية بالمركز الثاني برصيد 46 نقطة بعد تحقيقه فوزاً عريضاً على مضيفه نادي الجندل بنتيجة 4 /صفر في الوقت الذي واصل فيه العلا ملاحقته لفرق المقدمة بفوزه على الباطن 1 /صفر، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث متفوقاً بفارق الأهداف على العروبة الذي حقق فوزاً مثيراً على الجبيل بنتيجة 3 /2.

وفي بقية المباريات، تغلب الجبلين على البكيرية 2 /1، ليحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2 /2 مواجهتي نادي الوحدة مع نادي الفيصلي، ونادي الطائي مع نادي الرائد.

وحقق العربي فوزاً ثميناً على العدالة 2 /1، وتفوق الأنوار على جدة بالنتيجة ذاتها.