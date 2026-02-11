وست هام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بتعادل ايجابي

تعادل فريق مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد بنتيجة 1-1، على ملعب "لندن الأولمبي"، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز توماس سوشيك هدف وست هام في الدقيقة 51.

وأحرز بنيامين سيسكو هدف التعادل القاتل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما رفع رصيد يونايتد إلى 45 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشيتر يونايتد كالتالي

في حراسة المرمى: سيني ليمينز

خط الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي مانيوو، كاسيميرو، ماثيوس كونيا، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بريان مبويمو.