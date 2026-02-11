كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية

أدانت كندا في بيان لوزارة الخارجية، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالتوسع الاستيطاني على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الكندية: "تدين كندا بشدة قرار المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي الأخير بالموافقة على إجراءات لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وأضافت الخارجية الكندية في بيان لها "تُخالف هذه الإجراءات القانون الدولي، وتقوض فرص السلام، وتُضعف إمكانية قيام دولة فلسطينية، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار ووقف التوسع الاستيطاني فورًا".

وأوضح البيان أن "كندا تؤمن إيمانًا راسخًا بأن حل الدولتين - حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب - هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن طويل الأمد للشعبين، وسنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لدعم السلام والاستقرار في المنطقة".