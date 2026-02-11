البسوا الكمامات .. عودة نشاط الرياح المُثيرة للرمال والأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث تغيرات ملحوظة في حالة الطقس بالتزامن مع بداية شهر أمشير، مع عودة نشاط الرياح المُثيرة للرمال والأتربة اعتبارًا من يوم الجمعة 13 فبراير 2025، الموافق 5 أمشير، على عدد من المناطق.

تغيرات مُرتقبة في حالة الطقس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي أن آخر صور الاقمار الصناعية ونتائج النماذج العددية تشير إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مؤكدة أنه سيتم إصدار وصف تفصيلي للحالة الجوية خلال الفترة المقبلة بعد ثبات النماذج العددية لضمان دقة التنبؤات.

حالة الطقس غدًا

وتشهد البلاد غدًا استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

تحذير من الشبورة المائية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الصباح، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات السلامة المرورية.

حالة الطقس اليوم

يسود اليوم طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا ليلاً، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة 25 درجة مئوية، مع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة على فترات متقطعة.

شبورة مائية ورياح



تشهد البلاد شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على صحراء مطروح.

فرص سقوط امطار

تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، مع ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى

القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23

العاصمة الادارية الصغرى 13 والعظمى 24

6 اكتوبر الصغرى 13 والعظمى 24

بنها الصغرى 14 والعظمى 23

الوجه البحري والدلتا

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22

وادي النطرون الصغرى 13 والعظمى 24

كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22

المنصورة الصغرى 14 والعظمى 22

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 23

شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 22

طنطا الصغرى 14 والعظمى 22

السواحل الشمالية

دمياط الصغرى 15 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22

الاسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

العلمين الصغرى 12 والعظمى 22

مطروح الصغرى 13 والعظمى 22

السلوم الصغرى 14 والعظمى 24

سيوة الصغرى 9 والعظمى 24

مدن القناة وشمال سيناء

الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

السويس الصغرى 14 والعظمى 25

العريش الصغرى 12 والعظمى 24

رفح الصغرى 13 والعظمى 23

جنوب سيناء

راس سدر الصغرى 14 والعظمى 25

نخل الصغرى 12 والعظمى 22

كاترين الصغرى 7 والعظمى 18

الطور الصغرى 16 والعظمى 25

طابا الصغرى 12 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28

البحر الاحمر

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 28

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 27

حلايب الصغرى 18 والعظمى 25

ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 27

راس حدربة الصغرى 18 والعظمى 25

شمال الصعيد

الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23

بني سويف الصغرى 12 والعظمى 23

المنيا الصغرى 13 والعظمى 24

جنوب الصعيد

اسيوط الصغرى 11 والعظمى 25

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

قنا الصغرى 12 والعظمى 30

الاقصر الصغرى 14 والعظمى 30

اسوان الصغرى 15 والعظمى 32

الوادي الجديد الصغرى 11 والعظمى 30

ابو سمبل الصغرى 14 والعظمى 31