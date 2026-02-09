الحرارة تظل أعلى من المعدلات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنحفاض طفيف فى درجات الحرارة عن الأمس، ولكن تظل أعلي من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري نهارا ما بين ال27 وال28 درجة مئوية، وإستمرار تأثر إمتداد الكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الطقس نهارا مائل للحرارة فى المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد، وتصل إلى 31 و32 درجة بالأقصر وأسوان، ولكن المحافظات الساحلية هي التي تنخفض فى درجات حرارتها.

وتابعت أن قيم درجات الحرارة الصغري خلال فترات الليل تتراجع إلى 14 درجة مئوية، والإحساس بالبرودة سيصل موجود، خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

ولفتت أن درجات الحرارة تنخفض خلال الأيام القادمة ولكن ليست بشكل كبير، والعظمي فى القاهرة الكبري تظل أعلي من المعدلات، متابعة أن اليوم هناك أتربة عالقة فى سماء القاهرة الكبري ومحافظات الصعيد، ونشاط رياح فى سيناء يؤدي إلى الرمال والأتربة.