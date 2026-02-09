قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
الحرارة تظل أعلى من المعدلات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنحفاض طفيف فى درجات الحرارة عن الأمس، ولكن تظل أعلي من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري نهارا ما بين ال27 وال28 درجة مئوية، وإستمرار تأثر إمتداد الكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الطقس نهارا مائل للحرارة فى المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد، وتصل إلى 31 و32 درجة بالأقصر وأسوان، ولكن المحافظات الساحلية هي التي تنخفض فى درجات حرارتها.

وتابعت أن قيم درجات الحرارة الصغري خلال فترات الليل تتراجع إلى 14 درجة مئوية، والإحساس بالبرودة سيصل موجود، خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

ولفتت أن درجات الحرارة تنخفض خلال الأيام القادمة ولكن ليست بشكل كبير، والعظمي فى القاهرة الكبري تظل أعلي من المعدلات، متابعة أن اليوم هناك أتربة عالقة فى سماء القاهرة الكبري ومحافظات الصعيد، ونشاط رياح فى سيناء يؤدي إلى الرمال والأتربة.

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

