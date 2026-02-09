قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي الإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
شتاء يرتدي ثوب الصيف.. الحرارة تلامس الـ 32 و"الأرصاد" تحذر من القادم
أخبار التوك شو| أحمد موسى: أي تعديل وزاري يهدف لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. وبشرى للمواطنين بشأن إعلان سكن لكل المصريين 8
واشنطن تعزز مظلتها الدفاعية في الشرق الأوسط بنشر "ثاد" و"باتريوت"
وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
شتاء يرتدي ثوب الصيف.. الحرارة تلامس الـ 32 و"الأرصاد" تحذر من القادم

تشهد مصر ارتفاعا طفيفا متواصلا في درجات الحرارة، لتكون حالة طقس من اليوم الاثنين حتى الجمعة 13 فبراير، تستمر في الارتفاع على أغلب الأنحاء، لتكون السواحل الشمالية 22:25 درجة، والقاهرة الكبري والوجه البحري 24:28 درجة، وجنوب البلاد 25:32 درجة.

طقس اليوم الاثنين

 

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، بأن طقس اليوم الاثنين مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الانحاء، بارد ليلاً، ويشهد شبورةمائية من 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس اليوم الاثنين يشهد رياحا على هذه المناطق

 

وسيشهد طقس اليوم الاثنين، رياحا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة، فيما يشهد طقس الثلاثاء 10 فبراير إلى الجمعة 12 فبراير نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

اتخاذ التدابير والاستعدادات

 

وشددة الهيئة على ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة استمرار متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا  ، على النحو التالي:

القاهرة 28 17 .

الإسكندرية 23 13 .

مطروح 20 14.

سوهاج 31  14.

قنا 32  15 .

أسوان 32 16 .

