قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليوم..البنك المركزي يبيع سندات خزانة بـ37 مليار جنيه..تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

يخطط البنك المركزي المصري اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 9-2-2026؛ بيع سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير في مزاد له  بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار جنيه .

وفقًأ لنشرة اكتتاب البنك المركزي المصري والتي كشفت عن بيع تلك الاستحقاقات باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي المخطط طرحها بالعملة المحلية لصالح وزارة المالية المصرية؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بتعهداتها .

تلجأ الحكومة بصورة دورية أسبوعية لطرح سندات خزانة يتم بيعها في مزاد ضمن الإجراءات التي تقوم بها للسيطرة على عجز الموازنة إذ تعد تلك الأدوات أحد وسائل الاستثمار غير المباشر.

تفاصيل الطرح

بحسب نشرة البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي طرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 35 مليار جنيه موزعة بين استحقاقي عامين و 3 سنوات.

ويستهدف البنك المركزي المصري بيع استحقاق خزانة لأجل عامين وهي مستحقة الأداء اعتبارًا من 6 يناير 2028 بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه بسعر كوبون نسبته 22.422%.

كما يسعى البنك المركزي طرح استحقاق خزانة لمدة 3 سنوات وهو مستحق السداد اعتباراً من 20 يناير 2029 بقيمة 25 مليار جنيه بسعر كوبون نسبته 21.173%.

وعلي سياق متصل من المخطط طرح سند خزانة ذو عائد متغير مستحق عن مدة 5 سنوات وسيتم سداده اعتبارا من 13 يناير 2031 بقيمة تبلغ ملياري جنيه بسعر كوبون نسبته 26.726%.

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر سعر الفائدة سعر الكوبون وزارة المالية سندات خزانة سندات ذات عائد متغير الفجوة التمويلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

ضحايا حادث بني سويف

وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

ترشيحاتنا

الزمالك

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من زامبيا

الزمالك

مفروض نمسك فيه.. شيكابالا يوجّه رسالة لمجلس لبيب بشأن نجم الزمالك

رضا عبد العال

رضا عبد العال ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

بالصور

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد