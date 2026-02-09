اليوم..البنك المركزي يبيع سندات خزانة بـ37 مليار جنيه..تفاصيل

يخطط البنك المركزي المصري اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 9-2-2026؛ بيع سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير في مزاد له بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار جنيه .

وفقًأ لنشرة اكتتاب البنك المركزي المصري والتي كشفت عن بيع تلك الاستحقاقات باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي المخطط طرحها بالعملة المحلية لصالح وزارة المالية المصرية؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بتعهداتها .

تلجأ الحكومة بصورة دورية أسبوعية لطرح سندات خزانة يتم بيعها في مزاد ضمن الإجراءات التي تقوم بها للسيطرة على عجز الموازنة إذ تعد تلك الأدوات أحد وسائل الاستثمار غير المباشر.

تفاصيل الطرح

بحسب نشرة البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي طرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 35 مليار جنيه موزعة بين استحقاقي عامين و 3 سنوات.

ويستهدف البنك المركزي المصري بيع استحقاق خزانة لأجل عامين وهي مستحقة الأداء اعتبارًا من 6 يناير 2028 بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه بسعر كوبون نسبته 22.422%.

كما يسعى البنك المركزي طرح استحقاق خزانة لمدة 3 سنوات وهو مستحق السداد اعتباراً من 20 يناير 2029 بقيمة 25 مليار جنيه بسعر كوبون نسبته 21.173%.

وعلي سياق متصل من المخطط طرح سند خزانة ذو عائد متغير مستحق عن مدة 5 سنوات وسيتم سداده اعتبارا من 13 يناير 2031 بقيمة تبلغ ملياري جنيه بسعر كوبون نسبته 26.726%.