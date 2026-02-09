تفاصيل إطلاق حملة إعلانية كبرى بالسوق التركي لتعزيز السياحة المصرية

قال شادي البيلي، الخبير السياحي، إن فتح أسواق سياحية جديدة يعد من أبرز المحاور التي تعمل عليها مصر حاليًا لجذب مزيد من السائحين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن السوق التركي يمثل فرصة واعدة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأماكن تاريخية فريدة يمكن تنظيم برامج وزيارات سياحية مخصصة لها.

وأكد البيلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن أهمية إطلاق حملات إعلانية كبرى داخل السوق التركي للترويج للمقصد السياحي المصري، موضحًا أن الترويج السياحي أصبح عنصرًا أساسيًا تعتمد عليه الدول لتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية وجذب شرائح جديدة من السائحين.

وأضاف أن العلاقات السياسية تلعب دورًا محوريًا في دعم العلاقات السياحية بين الدول، باعتبارها علاقة تبادلية بين الشعوب، تشمل التنسيق في الوفود والفعاليات المشتركة، لافتًا إلى أن من أبرز أدوات الترويج السياحي قيام الرؤساء وكبار المسؤولين بزيارة المعالم السياحية والتاريخية، مثل منطقة الحسين والأهرامات، إلى جانب الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز أنماط السياحة الأثرية والشاطئية.

وأوضح البيلي أن مصر تستقبل بالفعل سياحًا من الأسواق الروسية والإسبانية، وتسعى في الوقت نفسه إلى تنشيط السياحة التركية وجذب أعداد أكبر من السائحين الأتراك، خاصة في ظل المنافسة القوية بين المقاصد السياحية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن تنوع البرامج السياحية الاقتصادية يسهم في جذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن تميز مصر بتعدد معالمها الأثرية الفريدة التي لا يوجد لها مثيل في أي دولة أخرى، موضحًا أن السائح التركي على وجه الخصوص يفضل زيارة مصر لمشاهدة المعالم العثمانية، وهو ما يعزز فرص التعاون والتنسيق بين شركات السياحة المصرية والتركية.

واختتم الخبير السياحي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الترويج السياحي، من خلال زيارات الرؤساء للمعالم التاريخية، إلى جانب تنظيم والمشاركة في المعارض السياحية الدولية بالخارج لتسويق السياحة المصرية عالميًا.