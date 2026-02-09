محافظ البحر الأحمر: إفطار جماعي للأولى بالرعاية والعاملين بالسياحة طوال رمضان

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تحرص سنويًا على تنظيم إفطارات جماعية للفئات الأولى بالرعاية والعاملين، في إطار خطة منظمة تُنفذ في أماكن محددة ومعتمدة وتحت إشراف المحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هذه العملية تُعد تقليدًا سنويًا منظمًا، خاصة في ظل الطبيعة السياحية للمحافظة، حيث تشارك نحو 180 إلى 185 منشأة سياحية في تنظيم الإفطارات الجماعية، سواء للعاملين بها أو للعمال في المنشآت السياحية التي لا تزال قيد الإنشاء.

وأكد أن الإفطارات تُقام وفق تنظيم واضح ومسبق، بما يضمن وصول الخدمة لمستحقيها بشكل لائق، مشيرًا إلى أن المحافظة اعتادت تنفيذ هذه الإجراءات منذ سنوات طويلة، بما يحقق التكافل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك.