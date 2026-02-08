بخصومات مباشرة 20–25%.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر معرض «أهلاً رمضان» بمدينة الغردقة، امام موقف السرفيس لتوفير السلع الأساسية للأسر قبل حلول الشهر الكريم، مع تطبيق خصومات مباشرة تتراوح بين 20 و25% على جميع المعروضات.

ويضم المعرض عارضين لمختلف السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، والدواجن والمجمدات، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والمكتبية ومستلزمات رمضان، لتلبية احتياجات المواطنين في مكان واحد.

وخلال الافتتاح، التقى محافظ البحر الأحمر بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ولبّى طلبات واحتياجات بعض المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أشاد المواطنون بتنظيم المعرض وتنوع السلع وأسعارها المخفضة.

وأكد اللواء عمرو حنفي، أن الهدف من المعرض هو إيصال الخصومات مباشرة للمستهلك دون وسطاء، وضمان ثبات الأسعار طوال فترة المعرض، مشددًا على استمرار المحافظة في دعم المواطنين خلال المواسم وتعميم التجربة في مدن أخرى.

حضر الافتتاح نائب محافظ البحر الأحمر، والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد، والسيد اللواء رئيس حى شمال ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الزراعة، وممثلو التموين، ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية، والمجلس الاقتصادي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.