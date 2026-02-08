قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بخصومات مباشرة 20–25%.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بالغردقة

ابراهيم جادالله

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر معرض «أهلاً رمضان» بمدينة الغردقة، امام موقف السرفيس لتوفير السلع الأساسية للأسر قبل حلول الشهر الكريم، مع تطبيق خصومات مباشرة تتراوح بين 20 و25% على جميع المعروضات.

ويضم المعرض عارضين لمختلف السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، والدواجن والمجمدات، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والمكتبية ومستلزمات رمضان، لتلبية احتياجات المواطنين في مكان واحد.

وخلال الافتتاح، التقى محافظ البحر الأحمر بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ولبّى طلبات واحتياجات بعض المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أشاد المواطنون بتنظيم المعرض وتنوع السلع وأسعارها المخفضة.

وأكد اللواء عمرو حنفي، أن الهدف من المعرض هو إيصال الخصومات مباشرة للمستهلك دون وسطاء، وضمان ثبات الأسعار طوال فترة المعرض، مشددًا على استمرار المحافظة في دعم المواطنين خلال المواسم وتعميم التجربة في مدن أخرى.

حضر الافتتاح نائب محافظ البحر الأحمر، والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد، والسيد اللواء رئيس حى شمال ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الزراعة، وممثلو التموين، ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية، والمجلس الاقتصادي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي

المزيد

