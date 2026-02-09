زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية أواكساكا جنوب المكسيك، وفق بيانات المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وذكر المركز أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 21:42:11.8 بتوقيت UTC (15:42 بالتوقيت المحلي)، وعلى عمق 20 كيلومترًا، عند إحداثيات 16.291 شمالًا و96.600 غربًا.

وأوضح أن مركز الزلزال يبعد نحو 87 كيلومترًا جنوب شرق مدينة أواكساكا، كما وقع على مسافة 5 كيلومترات جنوب مدينة مياهواتلان دي بورفيريو دياز.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة تاراباكا شمال تشيلي، في وقت سابق، زلزالًا بالقوة ذاتها 5.7 درجات، بحسب المركز الأورومتوسطي.

ووقع الزلزال عند الساعة 16:23:57.2 بتوقيت UTC (13:23 بالتوقيت المحلي)، على عمق 119 كيلومترًا، عند إحداثيات 20.100 جنوبًا و68.964 غربًا.

وأشار البيان إلى أن مركز الهزة يبعد قرابة 121 كيلومترًا شرق – شمال شرق مدينة ألتو هوسبيسيو، التي يقطنها نحو 105 آلاف نسمة، كما يبعد حوالي 77 كيلومترًا شرق – شمال شرق بلدة لا تيرانا، دون ورود أنباء عن أضرار أو إصابات حتى اللحظة.