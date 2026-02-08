كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

لعل أجمل وأفضل تحليل عما أخرجته ملفات أبستين المشينة ماذكره عزوز دراجى الذى تناول الحدث بطريقة سيناريو سينمائى استهله بجمع مقولات لأشهر من ثبتت خيانتهم وأولهم ديفيد بتريوس، ذلك الرجل السياسى الماهر القادر على النظر من خرم إبرة ليعرف ما يدور في غرف نوم السياسيين حول العالم سألوه لماذا استقلت من أكبر جهاز استخـ،ـبارات في التاريخ؟ فأجاب: "الشيطان هو السبب" قيل له: «وما دخل الشيطان في الأمر؟ رد قائلاً: لقد أغــواني.. خنــتُ زوجتي وخشيت أن أخــون وطني..لذا وضعت استقالتي على مكتب الرئيس الامريكي حينها باراك أوباما وقيل له أيضًا: أتعلم أيها المحــارب أنك حققت شيئًا عظيمًا مع "باولا برودويل" مؤلفة سيرتك الذاتية؟ هنا استشاط بتريوس غضـبًا، وهو المعروف بضبط النفس: "لا تدفعوني لأخرج من جيبي قائمة بأسماء الذين يتحدثون باسم الفضيلة والأخلاق ويقررون مصير الأمم والشعوب، بينما هم غارقون في خيــانات بيضاء وسوداء..كل من يدعي البراءة كاذب..اذهبوا واسألوا بيل كلينتون!"

وسُئل بيل كلينتون عن قصته الشهيرة مع مونيكا لوينسكي، فأجاب: "الشيطان ينام في الشـ.ـهوة.. لقد أغواني، وبصراحة لم أقـ.ـاوم جاذبية مونيكا. ما حدث قد حدث، ولم يكن أمامي خيار سوى طلب الصفح من هيلاري ومن الشعب الأمريكي وصمت لحظة ثم أضاف: "ألم تسألوا المرشح الديمقراطي لانتخابات 1984، السناتور جاري هارت ؟وسُئل هارت عما دفعه لخيــانة أم أولاده مع "دونا رايس"، تلك الفتاة المستهترة، ليخسر بذلك زوجته والبيت الأبيض، فأجاب: "كل ما يمكنني قوله هو أن الشيطان اختار الوقت المثالي لإغوائي وتدميري" ثم أضاف: "وهل نسيتم حاكم نيويورك، مارك سبيتزر، الزبون الدائم لشبكة البغــاء؟"

وسُئل سبيتزر، رجل القانون الذي أصبح حاكماً لنيويورك: "ما الذي جرَّك إلى هذا؟" فأجاب: "من غيره الشيطان -لعـنه الله!- لقد أفسد كل ما كنت أسعى لتحقيقه" وسكت ثم قال: "لماذا لا تسألون أنتوني وينر، حاكم نيويورك والنجم الصاعد للديمقراطيين؟" سُئل وينر: "هل صحيح أنك كنت ترسل صوراً إباحية لبعض عشيــقاتك عبر تويتر؟ فأجاب: "لعـ.ـن الله الشيطان وتويتر وأم الإنترنت! كنت أظنها نزوة عابرة بلا عواقب، لكن تبين أنها أكثر تدميراً من السـ،ـلاح النووي" ثم قال: "لست الوحيد الذي أخطأ، اذهبوا واستجوبوا الوسيم جون إدواردز الذي هزمه أوباما في تمهيديات 2008" وسُئل إدواردز لماذا أقام علاقة مع امرأة غير زوجته، فأجاب غاضبًا: "كلما أغلقتُ هذا الملف، أعاد الشيطان فتحه. لا أريدكم أن تنبشوا في ماضيّ، اذهبوا واسألوا مارك سانفورد، الذي كان الجمهوري الأوفر حظاً لدخول المكتب البيضاوي في 2012 وسُئل سانفورد عن مغامرته الأرجنتينية، فأجاب: "كان ذلك في 2009. كنت أظن أن الشيطان لا يغادر أمريكا أبدًا، لكنّه لحق بي إلى الأرجنتين وزيّن لي الفــاحشة.. لم يكن أمامي سوى الاعتراف بخيانة زوجتى ؛ ثم قال: "لقد انتهيت سياسيًّا.. اذهبوا واسألوا الفرنسي دومينيك ستروس كان، بطل الفضيحة المدوية، وهو الذي لم يفعل حتى ما فعله الأمريكي بول وولفويتز الذي استقال بعد منحه رفيقته الإيرانية "شـاها ريـزا" ترقية مثيرة للجدل" وسُئل "ستروس كان" عن سبب اعتـ.ـداء أشهر رجل في فرنسا والعالم جنسيًّا على عاملة نظافة في فندق، فابتسم وقال: "من غيره؟ الشيطان.. إنه ينام تحت حزامي" ثم عض على أصابعه وأضاف: "كانت فرنسا في جيبي. لم يكن ساركوزي ولا غيره قادرًا على هزيـمتي.. لقد انتهيت تمامًا" ثم أضاف: "اذهبوا واسألوا نجم الكرة الفرنسية فرانك ريبيري لماذا خـ.ـان زوجته "وهيبة" مع فتـ.ـاة ليل تدعى "زهية"وسُئل ريبيري، فأجاب: "لم يكن إيماني قويًّا بما يكفي، فلعب الشيطان بي كما في مباراة كرة قدم. كدت أفقد زوجتي وأطفالي..لكن بفضل الله سوّيت الأمور"

ثم قال: "ألم تسمعوا ما حدث في البرازيل؟ نجوم المنتخب الإسباني قضوا ليلة مع بائـ.ـعات هــوى سمراوات في بلاد السامبا..اذهبوا واسألوا شاكيرا!"وسُئلت شاكيرا إن كان زوجها "جيرارد بيكيه" قد قضى ليلة في أحضان عاهرة برازيلية، فضحكت وقالت: "فقط إذا كانت تلك العاهـ.ـرة أكثر أنوثةً منّي..لكنّني أثق في جيرارد أكثر من ثقتي في قدرة الشيطان على إغوائه" وقبّلت ابنها ميلان وأضافت: "لم تجدوا سوى بيكيه وزملائه لتشكّكوا في إخلاصهم؟ اذهبوا واسألوا بطل الجولف الأمريكي "تايجر وودز"، بطل الخيـ.ـانة الزوجية أيضاً!"

وسُئل "وودز" عن حقيقة علاقاته المتعددة، فأجاب: "فعلت ذلك مرارًا لأنني اعتقدت أن المجد يتماشى مع الشهــوة.. لم أستطع مقـ.ـاومة إغـ.ـراءات الشيطان الذي كان يلاحقني من ملعب إلى آخر حتى أوقعني في شباكه. لكنّني طلبت الصفح من زوجتي ثم قال: "لماذا أنا بالذات؟ اذهبوا واسألوا الرئيس الإسرائيــلي السابق موشيه كاتساف، فله سجل حافل في التحـ،ـرش بالفتيات وسُئل كاتساف عن تصرّفاته في مكتبه في تل أبيب، فأجاب: "لا أنكر أنني لا أتحكم في نزواتي. عندما كانت صـ،ـو1ريخ حـ.ـرْب الله تمطرنا، كنت أطـ.ـارد سكرتيراتي من مكتب لآخر. أمّا السبب في كل ذلك فهو الشيطان طبعًا..وأنا لا ألعـنه، بل ألعـ.ـن نفسي" ثم أردف ضاحكًا: "لم أكن أعرف أن الشيطان يمكنه أن يسخر من اليـهـود وأضاف: "ليتكم تسألون "الكافالييري" سيلفيو برلسكوني!"

وسُئل برلسكوني لماذا يركض وراء فتيات دون العشرين وهو في السبعين، فضحك وقال: "مشكلتي يعرفها الشيطان: أحب المال، والسياسة، والكرة..والنساء. المال يأتيني دون بحث، والسياسة تطرق بابي ولا أردها، والكرة تدخل شباكي ولا أعيدها، أما النساء فأنا من أركض خلفهنّ، وأنسى من أجلهنّ المال والكرة والسياسة" وأخرج من سترته صورة فتاة مثيرة وسأل: "من منكم يقاوم المغربية "روبي"؟ لا أحد" أعاد الصورة وأضاف: "أخطأت لأنني لم أسأل عن عُمر روبي..رغم علمي أن زوجتي فيرونيكا تجاوزت الخمسين" ثم انفجر باكيًا: "يحكمون عليّ بالسجــن ستّ سنوات وكأنني المسؤول عن مــوت القذافي وكأنني تحـ.ـرّشت بعائشة القذافي، أو كنت سبب طلاق بوتين من لودميلا عندما سأله الصحفيون في سردينيا عن علاقته ببطلة الجمباز "ألينا كاباييفا"..ألم ينجذب إلى الأيقونة ماريا شارابوفا؟ ولست مسؤولًا أيضًا عن فضـ.ـائح الفاتيكان حيث يرتاح الشيطان!" وقبل أن ينهي كلامه قال: "هل وجهتم السؤال للشيطان نفسه؟"وبحثوا عن الشيطان في كل مكان، جنّدوا كل وسائل الكشف الممكنة. فقالت لهم امرأة محتجزة في سجـن بفلوريدا، تدعى جيسلين ماكسويل: "لا تتعبوا أنفسهم بالبحث بعيدًا. اذهبوا مباشرة إلى أرخبيل الجزر العذراء الأمريكية، إلى جزيرة "ليتل سانت جيمس"، هي جزيرة خاصة صغيرة، كان يملكها عشيـقي جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019. طوال فترة ملكيته لها، كانت تُلقب بـ "جزيرة إبستين" أو "جزيرة الرذيــلة". قبل موته، أسرّ لي بأنه أجّرها للشيطان نفسه قبل عشرين عامًا، ليجعل منها مزرعة جنــسية يستقدم إليها مشاهير العالم ليرتاحوا من عناء التعب..حيث كانوا يستمتعون بفتيات قاصـ،ـرات..توجهوا إلى الجزيرة ووجدوا كلَّ الأبواب مُشرّعة. سألوا الحارس عن مكان الشيطان، فأجاب بأنه في قصره يفرغ محتوى الكاميرات..وجدوه مستلقيًا على أريكة يقهقه: "هذا هو الاستثمار الذي لا يعرف الخسارة أبداً.. حتى "وول ستريت" لا تقوى عليه. الدافع الجنـسي أغلى من أي معدن ثمين؛ إنه إكسير الحياة! خلال أيام سأفضــحهم جميعًا من الشرق إلى الغرب..انظروا إلى صورهم: ترامب، الأمير أندرو، كلينتون وغيرهم.. يبدون تمامًا كما ولدتهم أمهاتهم!" وسُئل لماذا يغـوي هؤلاء المهووسين بمن هنّ أصغر من بناتهم، من سياسيين ونجوم فن ورياضة ومجتمع مخملي، فأجاب: "لست مِشجبًا يعلّقون عليه خيـ.ـاناتهم البائسة. أنا أتقن عملي، رغم أنني أحيانًا أشعر بالإحباط عندما أتحول أمام بعضهم من مرتبة الأستاذ إلى مرتبة التلميذ.."

​إبستين، قبل أن "يستــشنقوه" قال للحارس: "كنت عبقرياً في الحساب.. لكنني تعلمت من الحياة أن بعض البشر يشبهون مسائل الرياضيات: الحل طويل.. والقيمة صفر !! الشيطان إستثمر في جزيرة إبستين