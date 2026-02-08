استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك .. شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد 8 فبراير 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، دون تسجيل أي تغيّرات تُذكر مقارنة بمستوياته المسجلة في منتصف التعاملات، في ظل استمرار الهدوء النسبي الذي يسيطر على سوق الصرف، وتوازن حركة العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي وشركات الصرافة، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار المعلنة حتى التعاملات المسائية اليوم.

ويتابع قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين تحركات سعر الدولار بشكل يومي، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع الأساسية والمستوردة، إلى جانب ارتباطه الوثيق بحركة الأسواق والقرارات الاقتصادية، خاصةً في ظل حالة الترقب السائدة لدى المتعاملين في سوق الصرف.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم الأحد 8 فبراير 2026 في البنوك

حافظ سعر الدولار على مستوياته المستقرة داخل أغلب البنوك المصرية، حيث تراوحت أسعار البيع والشراء ضمن نطاق محدود، ما يعكس استقرار السيولة الدولارية وعدم وجود ضغوط مفاجئة على سوق النقد الأجنبي خلال تعاملات اليوم، وسط التزام البنوك بالأسعار المعلنة وفقًا لآليات العرض والطلب.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات الأحد 8 فبراير 2026 مستوى 47.02 جنيه للبيع، و46.88 جنيه للشراء، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار سوق الصرف، دون تسجيل أي تحركات حادة في سعر العملة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.01 جنيه للبيع، و46.91 جنيه للشراء، ليستقر السعر عند نفس المستويات التي سجلها في منتصف التعاملات، في ظل انتظام عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية داخل فروع البنك على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم 47.01 جنيه للبيع، و46.91 جنيه للشراء، محافظًا على استقراره دون تغيير، وهو ما يتماشى مع متوسط الأسعار المعلنة داخل القطاع المصرفي المصري خلال تعاملات الأحد.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 47.01 جنيه للبيع، و46.91 جنيه للشراء، ليواصل البنك تسجيل نفس مستويات الأسعار دون أي تحركات جديدة خلال اليوم، مع استمرار الإقبال المتوازن من العملاء على عمليات الصرف.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال تعاملات الأحد 8 فبراير 2026، حيث بلغ 46.96 جنيه للبيع، و46.86 جنيه للشراء، وهو من بين أقل مستويات البيع المسجلة اليوم داخل البنوك، ما يعكس اختلافات طفيفة في التسعير بين المؤسسات المصرفية.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 47.00 جنيه للبيع، و46.90 جنيه للشراء، ليستقر السعر دون تغيير مقارنة بالتعاملات السابقة، في ظل ثبات الطلب على العملة الأمريكية داخل البنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم 47.03 جنيه للبيع، و46.93 جنيه للشراء، ليكون من بين أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم، مع استمرار السياسة السعرية للبنك وفقًا لحركة السوق.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم مستوى 47.04 جنيه للبيع، و46.94 جنيه للشراء، محافظًا على استقراره دون تغيير، وسط تعاملات هادئة داخل فروع البنك المختلفة.

سعر الدولار في بنك نكست

استقر سعر الدولار في بنك نكست خلال تعاملات اليوم عند 47.01 جنيه للبيع، و46.91 جنيه للشراء، دون تسجيل أي فروق سعرية جديدة مقارنة بباقي البنوك الكبرى.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم نحو 46.98 جنيه للبيع، و46.88 جنيه للشراء، ليستمر في تسجيل مستويات مستقرة ضمن النطاق السعري السائد في السوق المصرفية المصرية.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن سوق الصرف يشهد حالة من التوازن خلال تعاملات الأحد، في ظل غياب أي عوامل ضاغطة قد تدفع إلى تحركات مفاجئة في سعر الدولار، مع استمرار متابعة المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على حركة العملة خلال الأيام المقبلة.