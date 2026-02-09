قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
توك شو

أخبار التوك شو.. سبب ارتفاع درجات الحرارة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد شحتة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الحالية، موضحة أنه رغم أننا في ذروة فصل الشتاء، الذي من يشهد تراجعًا في قيم درجات الحرارة في هذا التوقيت من العام، إلا أن كافة التوزيعات الضغطية اختلفت بشكل كبير خلال شتاء هذا العام، وأغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة صحراوية، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

طاهر الخولي: التحقيق مع الإرهابي أصعب من القتلة والمجرمين

كشف المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه مكث في عمله بنيابة أمن الدولة مدة 16 عامًا، وخلال تلك الفترة حقق في عدد كبير من قضايا الإرهاب، موضحًا أن الانطباع الأول لديه عن الإرهابي هو أن التحقيق معه يتم باعتباره صاحب فكر.

بشرى للمواطنين بشأن إعلان سكن لكل المصريين 8.. مي عبدالحميد: التحول الرقمي عزز الشفافية

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الاعتماد على التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني داخل الصندوق أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمصداقية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية.

شريف سلامة: تربيت في الشارع وكنت عفريت ولعبت السبعاوية والسبع طوبات

واستضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان شريف سلامة، في برنامجها "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، والذي كشف تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الفن.

محمود العناني: الاستيراد يقتل صناعة الدواجن في مصر.. فيديو

قال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن في المزارع حاليا سعرها 85 جنيه للكيلو، وهذه الفترة يستعد الجمهور لشهر رمضان ويزيد الطلب على الدواجن.

لميس الحديدي: أتمنى أن يكون شعار الحكومة القادمة هو رضا المواطن.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه أخيرًا، وعلى ما يبدو، فإن التعديل الوزاري بات على الأبواب، حيث يعقد مجلس النواب الثلاثاء المقبل جلسة عامة في تمام الواحدة ظهرًا، كما أُبلغ النواب.

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه الشديد من تراكم كميات كبيرة من القمامة خلف المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، مؤكدًا أن هذه المشاهد المسيئة تمر أمام أعين السائحين القادمين من مختلف دول العالم، في صورة لا تليق بقيمة ومكانة مصر الحضارية.

بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أبرز الأسماء المرشحة لوزارة الاستثمار، محمد فريد، ومن أبرز المرشحين للشباب والرياضة، عمرو السنباطي، مع الإبقاء على وزير التموين، ووزير شئون المجالس النيابية.

ما سر توقيت ظهور ملفات جيفري إبستين الآن؟ أستاذ علوم سياسية يجيب

أجاب الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على سؤال: ما سر توقيت ظهور ملفات جيفري إبستين؟.

وقال طارق فهمي، في لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن توقيت ظهور ملفات جيفري إبستين، له دلالته من حيث أمرين: الأول أن هذا التيار موجود في الولايات المتحدة يحاول أن يوفر إجراءات مباشرة للشركات الأمريكية وتعاملاتها والشركات التكنولوجية متعددة المجالات.

