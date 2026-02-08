أخبار التوك شو| أحمد موسى يطالب الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم تسجيل ارتفاعات واضحة في درجات الحرارة خلال الساعات الماضية، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، إلى جانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أسهم في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.



مدير مكتبة الإسكندرية: الجماعات المتطرفة تقف وراء الحديث السلبي عن المجتمع المصري

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الجماعات المتطرفة هي التي تقف وراء الحديث السلبي عن المجتمع المصري .



أحمد موسى يطالب الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان لخفض الأسعار

طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان لخفض الأسعار.



الرقابة الإدارية شغالة.. أحمد موسى: فيه ناس زورت موافقات لإدخال شحنات جمبري من الخارج

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم إنشاء بورصة سلعية للتحكم في الصادرات والواردات من وإلى مصر وبالتالي يمكن مواجهة أي محتكر .



الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك من لديه رغبة في تشويه أي شيء إيجابي يحدث في مصر .



إيران ترسم خطوطًا حمراء في التفاوض مع أمريكا.. لا حوار تحت التهديد

قال مصدّق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، إن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها لن تتفاوض تحت التهديد مطلقًا، مؤكّدًا أن لغة التصعيد والتهديد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُعد أسلوبًا للضغط غير مقبول لدى طهران.



متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما يحدث الآن هو تنفيذ عملي للخطة التي تم الإعلان عنها للدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.



وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل بـ صوماليا لاند خرق للسيادة وتهديد للاستقرار

قال وزير الإعلام الصومالي إن اعتراف إسرائيل بما يُعرف بـ«أرض الصومال» يُعد خرقًا واضحًا للسيادة الصومالية، محذرًا من تداعيات هذا النهج على استقرار المنطقة، في ظل ما وصفه بالتلاعب القائم في النظام العالمي، والذي ستكون له آثار سلبية على الإقليم والعالم بأسره.



متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التبرع بالأنسجة يهدف لإنقاذ المرضى وخاصة أطفال الحروق الذين يحتاجون لتدخل عاجل لزرع الجلد.



واقعة مستشفى الباجور.. فيديو يوثق اعتداء الطبيب أولا على مرافق المريض

تجدد الحديث مرة أخرى، عن واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، بعد تداول فيديو جديد يثبت تعدي الطبيب في البداية على مرافق المريض.