مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026
مدارس محافظة القاهرة تخصص أول حصة بالترم الثاني للحديث عن "تضحيات الشرطة"
رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات وعدم استقرار في حالة الطقس
مأساة العصافرة| شاهد على حادث الأم ونجلها: الطفل سقط من الدور الثامن.. وعندما اكتشفت الأم وفاته ألقت بنفسها
تشكيل الزمالك المُتوقع أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية
وسط الثلوج.. اليابانيون يُدلون بأصواتهم في انتخابات صعبة لرئيسة الوزراء
الزمالك يُواجه زيسكو في الكونفدرالية .. اليوم
«الغندور» يكشف: إعلان رسمي عن عودة موسيماني للتدريب خلال 48 ساعة
مأساة العصافرة .. سقوط طفل من الطابق الثامن يدفع والدته للانتحــ.ـار حزنًا بالإسكندرية
أبراج تُعلن ارتباطها في عيد الحب .. يا ترى برجك منهم؟
من الحبس حتى الإعدام .. تفاصيل عقوبة البلطجة أو التلويح بالعنف وفقًا للقانون
توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يطالب الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم تسجيل ارتفاعات واضحة في درجات الحرارة خلال الساعات الماضية، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، إلى جانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أسهم في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.


مدير مكتبة الإسكندرية: الجماعات المتطرفة تقف وراء الحديث السلبي عن المجتمع المصري
أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الجماعات المتطرفة هي التي تقف وراء الحديث السلبي عن المجتمع المصري .


أحمد موسى يطالب الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان لخفض الأسعار
طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان لخفض الأسعار.


الرقابة الإدارية شغالة.. أحمد موسى: فيه ناس زورت موافقات لإدخال شحنات جمبري من الخارج
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم إنشاء بورصة سلعية للتحكم في الصادرات والواردات من وإلى مصر وبالتالي يمكن مواجهة أي محتكر .


الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر
أكد  الإعلامي أحمد موسى، أن هناك من لديه رغبة في تشويه أي شيء إيجابي يحدث في مصر .


إيران ترسم خطوطًا حمراء في التفاوض مع أمريكا.. لا حوار تحت التهديد
قال مصدّق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، إن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها لن تتفاوض تحت التهديد مطلقًا، مؤكّدًا أن لغة التصعيد والتهديد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُعد أسلوبًا للضغط غير مقبول لدى طهران.


متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما يحدث الآن هو تنفيذ عملي للخطة التي تم الإعلان عنها للدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.


وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل بـ صوماليا لاند خرق للسيادة وتهديد للاستقرار
قال وزير الإعلام الصومالي إن اعتراف إسرائيل بما يُعرف بـ«أرض الصومال» يُعد خرقًا واضحًا للسيادة الصومالية، محذرًا من تداعيات هذا النهج على استقرار المنطقة، في ظل ما وصفه بالتلاعب القائم في النظام العالمي، والذي ستكون له آثار سلبية على الإقليم والعالم بأسره.


متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التبرع بالأنسجة يهدف لإنقاذ المرضى وخاصة أطفال الحروق الذين يحتاجون لتدخل عاجل لزرع الجلد.


واقعة مستشفى الباجور.. فيديو يوثق اعتداء الطبيب أولا على مرافق المريض
تجدد الحديث مرة أخرى، عن واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، بعد تداول فيديو جديد يثبت تعدي الطبيب في البداية على مرافق المريض.

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

مشروبات المناعة ملكة الشتاء

من بينها الحليب بالكركم| مشروبات المناعة تحارب البرد والفيروسات في الشتاء

مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

ظبط وقتك.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

