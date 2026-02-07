قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران ترسم خطوطًا حمراء في التفاوض مع أمريكا.. لا حوار تحت التهديد

إيران
إيران
محمد البدوي

قال مصدّق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، إن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها لن تتفاوض تحت التهديد مطلقًا، مؤكّدًا أن لغة التصعيد والتهديد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُعد أسلوبًا للضغط غير مقبول لدى طهران.

فرض نسبة 25% تعريفة جمركية 

وأضاف بور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العقوبات الأمريكية على إيران، بما في ذلك فرض نسبة 25% تعريفة جمركية على أي دولة تتعاون تجاريًا مع طهران، تمثل أحد الأدوات التي تسعى واشنطن من خلالها لشراء الوقت وتأجيل أي حل تفاوضي نهائي.

وأوضح أن الجانب الأمريكي غير مستعد لخوض مواجهة عسكرية مباشرة، لكنه يستخدم أسلوب العقوبات لتقوية موقفه، مضيفًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو إضعاف إيران اقتصاديًا والسيطرة على ملفاتها الاستراتيجية قبل أي تقدم في المفاوضات، مؤكدًا أن هذا السياق يجعل مسار المفاوضات النووية معقدًا، ويستلزم متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق مستدام بين الطرفين.

إيران الولايات المتحدة طهران الرئيس الأمريكي ترامب

