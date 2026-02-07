وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط تمنح ترامب نفوذا على إيران

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن انخفاض أسعار النفط يمنح الرئيس دونالد ترامب مزيداً من النفوذ على إيران، وذلك في الوقت الذي يقف فيه الخصمان على حافة صراع آخر.

نفوذ ترامب على إيران

وأضاف رايت في مقابلة مع قناة سي إن بي سي رداً على سؤال حول خطر انقطاع الإمدادات بسبب التوترات مع إيران: ”العالم لديه إمدادات جيدة جداً من النفط في الوقت الحالي، وأعتقد أن هذا يمنح الرئيس ترامب مزيداً من النفوذ في تحركاته الجيوسياسية لعدم القلق بشأن ارتفاع حاد في أسعار النفط”.

يراقب سوق النفط عن كثب التوترات في الشرق الأوسط بحثاً عن أي مؤشر على احتمال تعطل إمدادات النفط الخام.

خام النفط الأمريكي

ارتفع سعر النفط 26 سنتًا، أو 0.4%، ليغلق عند 63.55 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. وقد ارتفعت الأسعار بأكثر من 10% منذ بداية العام، بعد أن انخفضت بنسبة 20% في عام 2025. ويتوقع محللو سوق النفط عمومًا فائضًا هذا العام بعد زيادة إنتاج أوبك+ واستمرار قوة الإنتاج الأمريكي.

نشر ترامب حاملة الطائرات الأمريكية ”يو إس إس أبراهام لينكولن” في الشرق الأوسط، مهدداً إيران بعمل عسكري إذا لم تتفاوض بشأن برنامجها النووي. وكان الرئيس قد هدد إيران بشن ضربات في يناير خلال انتفاضة شعبية ضد النظام، لكنه تراجع في نهاية المطاف.

مفاوضات مسقط

عقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، في وقت سابق من أمس الجمعة.



وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوسائل الإعلام الرسمية بأن المحادثات كانت ”بداية جيدة”.

إنتاج النفط في فنزويلا

ويتوقع رايت أن يرتفع إنتاج النفط في فنزويلا بمئات الآلاف من البراميل يومياً هذا العام، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو مطلع يناير.

وقد سيطرت الولايات المتحدة على مبيعات النفط الفنزويلية، ويمارس الرئيس ترامب ضغوطاً على الشركات الأمريكية لإعادة بناء قطاع الطاقة الفنزويلي.

وقال رايت عن نمو الإنتاج في دولة أمريكا الجنوبية: ”سيمثل ذلك نسبة كبيرة من نمو الطلب العالمي هذا العام. وستكون فنزويلا عامل استقرار إضافي مفيد لأسواق الطاقة.