عاش الزمالك وجماهيره.. الغندور يتغنى بتفوق الأبيض رغم تعدد الأزمات

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بموقف نادي الزمالك رغم المشاكل الكبيرة التي يتعرض لها خلال الاونة الأخيرة.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "لو هنتكلم بالمنطق فمش هينفع لأن المنطق بعيد جدا عن اللي بيحصلولوا هنتكلم بالعقل برضه مش هينفع لأن حسابات العقل لا يمكن كانت تقول إن الزمالك يتصدر مجموعته في أفريقيا ولا إنه يكون تاني الدوري وفوق بيراميدز والأهلي".

وتابع: “كلامنا لازم يكون من القلب، وعن القلب عن الروح عن الانتماء والتاريخ.. عن سر الجمهور العظيم وسحره لأننا ببساطة هنتكلم عن الزمالك أكتر من عشر إيقافات قيد أزمات مالية بالجملة وطاحنة إصابات لأهم نجوم الفريق بيع أهم نجوم الفريق في آخر سنتين سحب الأرض اللي النادي كان باني عليها آمال عظيمة سبب واحد من دول يكفي إن أي نادي يتدمر ومع كدا فاضل ٣ حاجات لا يمكن حرمان الزمالك منها وهي دي سره وسحره ال ٣ حاجات دول هي توفيق ربنا الجمهور العظيم أعظم جمهور في الكون بجد اسم الزمالك الاسم الملهم الاسم اللي يحسس الجمهور واللاعيبة إنهم أبطال بيضحوا بيواجهوا خصوم خارج المستطيل الأخضر الزمالك تشجيعه اختيار مش بديهة يعني”.

وأضاف: “مع كل الاحترام للأهلي ولجمهوره الأهلاوي لما بيتسأل عن انتمائه بيقول .. أهلاوي طبعا ليه لأن الأهلي مكتسح ومستقر فطبيعي يجذب جماهير”.

واختتم: “انما الزملكاوي واحد اختار وفهم إن التشجيع هو إنك تدعم وتسند وتحب وتضحي مش انك تفرح وبس النادي ده فيه سر عجيب سر يخللي لاعب زي مصطفى شلبي ناس كتير قالت إنه لما وقع للزمالك كان ده ضد رغبته الأولى وانه كان حزين في الأول لكن واحدة واحدة اندمج مع زمايله ومع الجمهور وحس بقيمة الزمالك وودع النادي وجماهيره بصورة مثالية ولسه الزمالك في قلبه فيه حاجات كتير حلوة في حياتنا فيها الأصالة والتضحية فيها الفكرة فيها إن التاريخ والانتماء ممكن ينتصروا على أي عقبات ممكن يكونوا أهم بكتير من الفلوس والصفقات عاش الزمالك مدرسة الفن والهندسة وعاش جمهور الزمالك العظيم”.