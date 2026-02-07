فليشتم الشاتمون .. أميرة صابر ردًا على حملات الهجوم بسبب مقترح التبرع بالأعضاء

علقت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، على حملات الهجوم التي طالتها بعد تقديمها مقترحًا للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، مؤكدة أن مثل هذه القضايا تتطلب مواجهة الوعي بالصدق والمسعى الإنساني بعيدًا عن الشائعات والهجوم.

وقالت “ صابر ” في تصريحات لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك : «في مثل هذه القضايا، فليشتم الشاتمون ويلعن اللاعنون، فأحد أدوارنا الرئيسية أن نجابه التغييب بحضور الوعي، وأن نواجه الترند بصدق المسعى، وبالتصدي للقضايا المهمة مهما كان الثمن، ولو أن إنسانًا واحدًا عاد من الموت إلى الحياة بعد سنين طوال من هذا المقترح لكفى» .

مقترح للتبرع بالأنسجة البشرية بعد الوفاة

وكانت قد تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية" وتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

وأوضحت “ صابر ” أن المقترح يستهدف وقف الاعتماد على الاستيراد الذي تصل تكلفته إلى مليون جنيه للحالة الواحدة، واستبداله بمنظومة وطنية مستدامة تنقذ مئات الأطفال المصابين بحروق شديدة سنوياً.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى الجهود الرائدة لمؤسسة "أهل مصر" بقيادة السيدة هبة السويدي، والتي استقبلت أول شحنة جلد طبيعي محفوظ في ديسمبر الجاري، مؤكدة أن "الجلد المتبرع به" ليس إجراءً تجميلياً، بل هو تدخل طبي منقذ للحياة، خاصة للأطفال الذين تتجاوز حروقهم 40% من جسدهم، حيث ترتفع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في غياب التغطية الجلدية المناسبة .