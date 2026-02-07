قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هنيدي قالي هتموت".. تفاصيل فقدان أيمن بهجت قمر 55 كيلوجرامًا من وزنه
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
الباسبور المصري يواجه القرار الأمريكي.. 51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
ديني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الالكترونية
بوابة الأزهر الالكترونية
إيمان طلعت

بوابة الأزهر الالكترونية، يترقب الكثير نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ولم يتبق سوى اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف لإعلانها، لذلك تصدرت بوابة الأزهر الإلكترونية محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، للبحث عن رابط النتيجة.

بوابة الأزهر الالكترونية 

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الترم الأول للشهادات الابتدائية والإعدادية بعد اعتمادها، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يتم إدخال رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر هذا الرابط https://natiga.azhar.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

يمكنكم الحصول الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، فور ظهورها ، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

كانت مصادر تعليمية قد أكدت أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2026 سيتم إعلانها خلال ساعات قليلة أو بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، وهو ما يزيد من حالة الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور:

النتيجة تُعلن بعد اعتمادها رسميًا من قطاع المعاهد الأزهرية.

الإعلان يتم بشكل مركزي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

تشمل النتيجة جميع المحافظات والمناطق الأزهرية.

