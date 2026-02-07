قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد سليمان: أزمة احتجاز عمرو زكي في المطار انتهت الحمد لله

عمرو زكي
عمرو زكي
سارة عبد الله

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعد احتجازه في المطار قبل سفره إلى الإمارات.

وكتب أحمد سليمان عبر فيسبوك: “حمد لله انتهاء مشكله عمرو زكى لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر”.

وكان قد كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة حجز عمرو زكي، نجم الزمالك السابق قبل سفره إلى الإمارات.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات لـ "برنامج الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "للأسف السوشيال ميديا تسئ للعديد من الأشخاص، وتلقيت مكالمة من شقيق عمرو زكي، واتضح أنه مسافر للإمارات وظهر له قضية حادث قديم منذ 6 سنوات".

وتابع: "قضية قديمة منذ 6 سنوات في مدينة العلمين، والحمد لله سيحدث تعاون غدًا، وإدارة المطار سترسل كابتن عمرو لزيارة الوافدين، وفاكس للعلمين من المفترض أن يتسلمه شقيقه غدًا، وبإذن الله سيتم الرد بحفظ القضية والموضوع منتهي".

وأضاف: "الأمر يحتاج لإفادة فقط، ولن يتم ترحيل عمرو زكي كما يُقال عبر السوشيال، وتواصلت مع عمرو زكي وأخبرني أن التعامل معه كان على أكمل وجه".

عمرو زكي احمد سليمان الزمالك

