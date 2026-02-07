تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى حجز بطاقة التأهل لربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، حين يحل ضيفا فى التاسعة من مساء اليوم على نظيره شبيبة القبائل الجزائرى فى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، ويتصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز والجيش الملكى بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بنقطتين.

ويدرك فريق الأهلى أن مباراة اليوم ستكون بوابة العبور إلى ربع النهائى ضمن رحلة استعادة لقب البطولة الغائبة التى ودعها من نصف نهائى الموسم السابق وتوج بها بيراميدز، مما تسبب فى أضرار مالية كبيرة للقلعة الحمراء يعانى منها بوضوح الموسم الحالى.

كما يعى فريق الأهلى أنه ليست هناك رفاهية فى الخسارة، خاصة أنه يستضيف فى الجولة الأخيرة الجيش الملكى بالقاهرة يوم 15 فبراير الحالى، والذى ربما يكون لديه فرصة الصدارة إذا ما حقق الفوز اليوم على يانج أفريكانز، ويعانى الفريق الأحمر غياب أحمد مصطفى زيزو جناح الفريق وصفقته الجديدة بعد تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وبالتالى سيغيب لفترة لن تقل عن 3 أسابيع، وقد تصل إلى شهر، بجانب إمام عاشور للإيقاف بقرار من إدارة الكرة لتغيبه عن رحلة سفر الفريق إلى تنزانيا، وكذلك غياب محمد سيحا وهادى رياض.

وحرص سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على الكرة على اصطحاب البعثة فى رحلة الجزائر، حيث عقد أكثر من جلسة على الطائرة أولها كانت مع الأنجولى يليسين كامويش المهاجم الجديد، والذى حاول احتواءه وإخراجه من حالة الحزن التى سيطرت عليه بعد الغضب الجماهيرى من إهداره فرصة فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدورى.

كما عقد عبدالحفيظ جلسة مع الدنماركى ييس توروب لحسم ملفات الصفقات الشتوية، خاصة أن غلق باب القيد المحلى سيكون غدا وهل يحتاج للاعبين آخرين أم لا، وأكد توروب أن مباراة شبيبة القبائل صعبة للغاية .

وقال توروب إن فريقه يعانى ضغط المباريات ولاعبيه يقضون معظم أوقاتهم فى رحلات الطيران، وأضاف أن فريقه عاد من تنزانيا بنقطة مهمة، ويستعد لخوض مباراة مهمة خارج الأرض أمام منافس قوى رغم امتلاكه نقطتين فقط فى المجموعة، مشددًا على أن رصيد النقاط لا يعكس قوة المنافس أو صعوبة اللقاء.

وأوضح المدير الفنى أنه يدرك صعوبة الأجواء المتوقعة فى مباراة اليوم، مشيرًا إلى أن كل فريق يسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة داخل الملعب، والأهلى يتعامل مع كل مباراة باعتبارها تحديًا جديدًا.

وشدد توروب على أن تصدر الأهلى لقمة المجموعة، لن يثنى اللاعبين عن بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والاستمرار فى الصدارة، وقال إن المجموعة قوية، وتضم أربعة فرق تتنافس بقوة، ولا توجد مباراة سهلة، مشيرًا إلى أن المنافس يدرك أهمية الفوز، للحفاظ على حظوظه فى التأهل، لكنه يركز دائمًا على أداء فريقه والسعى للفوز فى كل مباراة.

وأضاف أن تركيزه ينصب بشكل كامل على اللاعبين المتواجدين معه حاليًا فى الجزائر، معربًا عن حزنه لإصابة زيزو وخسارة لاعب مؤثر مثله، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة بشكل أفضل، وأوضح أن الأهلى يدرك حجم الضغوط المفروضة عليه، وأنه مطالب دائمًا بالفوز فى كل مباراة، وهو أمر طبيعى فى كرة القدم، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الضغوط بالشكل الصحيح والتركيز فقط على المباراة المقبلة.

ويبدو أن توروب يميل إلى تثبيت التشكيل، ومن المقرر أن يبدأ بمصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم وياسين مرعى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأليو دانج ومحمد على بن رمضان واشرف بن شرقى ومحمود تريزيجيه ومروان عثمان .