قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استفسار القوات البحرية.. إيران تبدأ الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية
حبس وغرامات مليونية.. النائب العام يحيل تشكيلا عصابيا دوليا للمحاكمة الجنائية
إيران تهدد بتفعيل الردع البحري في الخليج حال تصاعد التهديدات العسكرية
رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية
التردد متاح.. قناة مجانية تنقل لقاء الأهلي والشبيبة في دوري أبطال إفريقيا
عاش الزمالك وجماهيره.. الغندور يتغنى بتفوق الأبيض رغم تعدد الأزمات
وزير العدل: استقلال القضاء الدستورى ركيزة أساسية فى الدولة لتحقيق الاستقرار
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل
ضغوط سياسية.. بيل كلينتون يدعو إلى جلسة استماع علنية في تحقيقات إبستين
أرسنال يواجه ساندرلاند لتعزيز حظوظه فى الفوز بالدوري الإنجليزي
هنيدي قالي هتموت".. تفاصيل فقدان أيمن بهجت قمر 55 كيلوجرامًا من وزنه
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

مران الأهلي
مران الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى حجز بطاقة التأهل لربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، حين يحل ضيفا فى التاسعة من مساء اليوم على نظيره شبيبة القبائل الجزائرى فى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، ويتصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز والجيش الملكى بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بنقطتين.

ويدرك فريق الأهلى أن مباراة اليوم ستكون بوابة العبور إلى ربع النهائى ضمن رحلة استعادة لقب البطولة الغائبة التى ودعها من نصف نهائى الموسم السابق وتوج بها بيراميدز، مما تسبب فى أضرار مالية كبيرة للقلعة الحمراء يعانى منها بوضوح الموسم الحالى.

كما يعى فريق الأهلى أنه ليست هناك رفاهية فى الخسارة، خاصة أنه يستضيف فى الجولة الأخيرة الجيش الملكى بالقاهرة يوم 15 فبراير الحالى، والذى ربما يكون لديه فرصة الصدارة إذا ما حقق الفوز اليوم على يانج أفريكانز، ويعانى الفريق الأحمر غياب أحمد مصطفى زيزو جناح الفريق وصفقته الجديدة بعد تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وبالتالى سيغيب لفترة لن تقل عن 3 أسابيع، وقد تصل إلى شهر، بجانب إمام عاشور للإيقاف بقرار من إدارة الكرة لتغيبه عن رحلة سفر الفريق إلى تنزانيا، وكذلك غياب محمد سيحا وهادى رياض.

وحرص سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على الكرة على اصطحاب البعثة فى رحلة الجزائر، حيث عقد أكثر من جلسة على الطائرة أولها كانت مع الأنجولى يليسين كامويش المهاجم الجديد، والذى حاول احتواءه وإخراجه من حالة الحزن التى سيطرت عليه بعد الغضب الجماهيرى من إهداره فرصة فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدورى.

كما عقد عبدالحفيظ جلسة مع الدنماركى ييس توروب لحسم ملفات الصفقات الشتوية، خاصة أن غلق باب القيد المحلى سيكون غدا وهل يحتاج للاعبين آخرين أم لا، وأكد توروب أن مباراة شبيبة القبائل صعبة للغاية .

وقال توروب إن فريقه يعانى ضغط المباريات ولاعبيه يقضون معظم أوقاتهم فى رحلات الطيران، وأضاف أن فريقه عاد من تنزانيا بنقطة مهمة، ويستعد لخوض مباراة مهمة خارج الأرض أمام منافس قوى رغم امتلاكه نقطتين فقط فى المجموعة، مشددًا على أن رصيد النقاط لا يعكس قوة المنافس أو صعوبة اللقاء.

وأوضح المدير الفنى أنه يدرك صعوبة الأجواء المتوقعة فى مباراة اليوم، مشيرًا إلى أن كل فريق يسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة داخل الملعب، والأهلى يتعامل مع كل مباراة باعتبارها تحديًا جديدًا.

وشدد توروب على أن تصدر الأهلى لقمة المجموعة، لن يثنى اللاعبين عن بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والاستمرار فى الصدارة، وقال إن المجموعة قوية، وتضم أربعة فرق تتنافس بقوة، ولا توجد مباراة سهلة، مشيرًا إلى أن المنافس يدرك أهمية الفوز، للحفاظ على حظوظه فى التأهل، لكنه يركز دائمًا على أداء فريقه والسعى للفوز فى كل مباراة.

وأضاف أن تركيزه ينصب بشكل كامل على اللاعبين المتواجدين معه حاليًا فى الجزائر، معربًا عن حزنه لإصابة زيزو وخسارة لاعب مؤثر مثله، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة بشكل أفضل، وأوضح أن الأهلى يدرك حجم الضغوط المفروضة عليه، وأنه مطالب دائمًا بالفوز فى كل مباراة، وهو أمر طبيعى فى كرة القدم، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الضغوط بالشكل الصحيح والتركيز فقط على المباراة المقبلة.

ويبدو أن توروب يميل إلى تثبيت التشكيل، ومن المقرر أن يبدأ بمصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم وياسين مرعى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأليو دانج ومحمد على بن رمضان واشرف بن شرقى ومحمود تريزيجيه ومروان عثمان .

النادي الأهلي أخبار النادي الأهلي دوري ابطال أفريقيا كرة قدم ييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طعنة في قلب الخلافات.. زوج يُصيب زوجته بسلاح أبيض في طهطا بسوهاج

النيابة الإدارية

رئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

الدقيق

ضبط 21 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية بالمحافظات

بالصور

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد