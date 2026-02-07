قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

الموت يخطفه داخل العناية المركزة.. رحيل أخصائي تمريض أثناء أداء واجبه في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

خيم الحزن على أروقة مستشفى سوهاج التعليمي، بعد وفاة أخصائي التمريض حسين عبد الرحيم، الذي فارق الحياة بشكل مفاجئ أثناء تأدية عمله داخل قسم العناية المركزة، في مشهد مؤلم هز زملاءه والطاقم الطبي بالكامل.

وفاة أخصائي التمريض 

ووفقًا لمصادر طبية بالمستشفى، فإن الفقيد كان يؤدي نوبتجيته بشكل طبيعي داخل وحدة العناية المركزة، قبل أن يشعر بإجهاد حاد ومفاجئ، أعقبه تدهور سريع في حالته الصحية، حيث سقط مغشيًا عليه داخل القسم.

ماذا حدث؟

على الفور، هرع زملاؤه من الأطباء وهيئة التمريض لمحاولة إسعافه، وتم استدعاء الفريق الطبي المختص للتعامل مع الحالة، حيث تم استخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وبذل محاولات مكثفة لإعادة النبض واستقرار حالته، إلا أن حالته لم تستجب للإجراءات الطبية.

وأكدت المصادر أن الوفاة جاءت نتيجة توقف مفاجئ بعضلة القلب؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الذي شهد سنوات من عطائه المهني والإنساني.

وسادت حالة من الصدمة والأسى بين العاملين بالمستشفى، الذين لم يتمالكوا دموعهم وهم يودعون زميلهم، الذي رحل وهو يؤدي رسالته الإنسانية في رعاية المرضى وتخفيف آلامهم.

ورحل حسين عبد الرحيم تاركًا خلفه سيرة طيبة بين زملائه، الذين أكدوا أنه كان مثالًا للإخلاص والتفاني في العمل، ولم يتأخر يومًا عن أداء واجبه، حتى جاءت لحظة الوداع داخل المكان الذي أحبه وكرس له سنوات عمره.

