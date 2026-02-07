محاضرات وندوات علمية ومجتمعية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان سلسلة من المحاضرات التوعوية الخاصة بتعزيز دمج وتمكين ذوى الهمم فى المجتمع بعنوان " التحول الرقمى وتكافؤ الفرص " داخل قاعات مكتبة مصر العامة ، وذلك بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم .

ويأتى ذلك فى ظل الرعاية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبناؤه من ذوى الإحتياجات الخاصة ، وتحت رعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبها أوضحت سهير مكى مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لتمكين ذوى القدرات الخاصة من خلال إتاحة الخدمات الحكومية والتعليمية عبر منظومة التحول الرقمى.

ولفت المحافظ بأن المحاضرة شهدت أيضاً عرض آلية توظيف التحول الرقمى فى تطوير البحث العلمى وبناء قواعد بيانات دقيقة تسهم فى دعم متخذى القرار ، وكذا عرض نماذج واقعية لإستخدام التكنولوجيا فى دعم العملية التعليمية ، وتأهيل الشباب لسوق العمل ، وتمكين ذوى الإعاقة من خلال الوسائل التكنولوجية المساندة .

التحول الرقمى

وفى نفس السياق تم تنظيم ندوة عن الحوار المجتمعى بعنوان " التحول الرقمى ودوره فى دعم وتمكين ذوى الهمم وأسرهم » وذلك بجمعية الشنقراب .

وشهد اللقاء نقاش مجتمعى بناء ومثمر مع ذوى الهمم وأسرهم ، تم خلاله الإستماع إلى آرائهم وإحتياجاتهم ، وطرح عدد من المقترحات العملية لتعظيم الإستفادة من الخدمات الرقمية بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق الدمج المجتمعى الكامل .

فيما أكد المشاركون فى ختام الحوار على أهمية إستمرار هذه اللقاءات التوعوية ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة ، ويترجم توجهات الدولة نحو بناء مجتمع شامل .